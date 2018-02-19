شاهد... يتقدم لخطبة حبيبته بداخل سينما وبزي غير تقليدي

تقدم شاب من مدينة بروكلين الأمريكية، لطلب يد حبيبته بطريقة غير تقليدية على الإطلاق.

وقبل دقائق من عرض فيلم "Black Panther"، في إحدى دور العرض السينمائية في بروكلين، تفاجأت فتاة بظهور حبيبها أمامها، وهو مرتدي ملابس بطل الفيلم الخارق "بلاك بانثر"، أو "الفهد الأسود"، وطلب يدها أمام الجميع، بحسب موقع "ياهو لايف ستايل".

Omg a guy next to us in a Black Panther outfit just proposed & she said yes & the theatre exploded in applause pic.twitter.com/fYHZekxtGM — Cory Schmitz (@CorySchmitz) February 16, 2018

وأثار طلب الشاب، ويدعى أكيل كاماو، ذهول وسعادة حبيبته، وتصفيق من كانوا في صالة العرض السينمائي، ليقوم بعضهم بمشاركة هذه اللحظة النادرة، والتي ستخلد في ذاكرة الخطيبين للأبد.

So this couple just got engaged in my #BlackPanther viewing!



We still had to get our popped corn in order tho… 😬 pic.twitter.com/79coV63xpi — PRE-KARDASHIAN KANYE (@CushKobain) February 16, 2018

وقام مدير التسويق في السينما، مايك سامبسون، بإحضار الشامبانيا للخطيبين، بعد أن وافقت الفتاة على عرض حبيبها بالزواج منه.

A post shared by Alamo Drafthouse NYC (@alamonyc) on Feb 17, 2018 at 4:46am PST

بدأ عرض فيلم "Black Panther" في السينمات، في 16 فبراير، وهو مستوحى عن واحد من أبطال قصص "مارفل" الهزلية، ومن إخراج ريان كوغلر، ومن بطولة تشادويك بوسمان، ولوبيتا نيونغو.

يذكر أن فيلم "Black Panther" حقق انطلاقة قوية في دور العرض السينمائية، منذ أن تم طرحه رسميا الجمعة الماضية، إذ وصلت إيراداته في سينمات أمريكا الشمالية ما يقرب من 192 مليون دولار.