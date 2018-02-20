"نيتفلكس" تعقد شراكة هي الأولى من نوعها مع شبكة "أو إس إن"

عقدت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية الترفيهية، مؤخرا، شراكة مع شبكة "أو إس إن" التلفزيونية المشفرة.

© AP Photo/ Jordan Strauss عقاب جديد من "نيتفلكس" لكيفين سبيسي

وسيتمكن مشتركو "أو إس إن" في أفريقيا وشمال أفريقيا، نتيجة هذه الاتفاقية، من مشاهدة كل محتوى شبكة "نيتفلكس"، التي تعد أكبر شركة بث رقمي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مجلة " فارايتي " الأمريكية.

ومن ضمن بنود الاتفاقية، أن مشتركي "أو إس إن"، سيكون لهم حرية الاختيار فيما كانوا يرغبون في سداد فاتورة اشتراكهم في باقة "نيتفلكس" في فاتورة واحدة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشبكة "أو إس إن" في بيان، أنه "من خلال الشراكة الرائدة مع "نيتفلكس"، فإننا سنركز تركيزنا على عملائنا، وتوفير الراحة والمرونة للجميع".

ولكن لم يشر البيان الصادر من الشبكة الأمريكية، التي مقرها إمارة دبي الخليجية، إذا كانت هناك نية لإيجاد شراكة إنتاجية بينها وبين "نيتفلكس" في المستقبل، خاصة وأن الشبكتين لديهما إنتاجات خاصة.

ويعتبر المسلسل الحائزة على جوائز "إيمي"، "House of Cards"، من أشهر إنتاجات شبكة "نيتفلكس"، التي قررت أن تلغي فكرة تقديم مواسم جديدة له، بعد فضيحة التحرش الجنسي التي طالت بطله، الممثل الأمريكي كيفين سبيسي.