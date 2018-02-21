8 أشياء تؤدي لانتشار "السمنة" في السعودية

كشفت إحصاءات حديثة أن 70 في المئة من الرجال و75 في المئة من النساء يعانون من زيادة الوزن في العالم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وذكرت الصحيفة أن السمنة تعد المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى وفاة ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام.

ونشرت الصحيفة رسما توضيحيا يرصد 8 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن وإصابة الأشخاص بمرض السمنة.

1- التواجد في مدن وبيئة لا تساعد على الحركة وممارسة الرياضة والمشي.

2- سوء التغذية في المدارس وعدم الاهتمام بالنشاط البدني.

3- الاعتماد على مطاعم الوجبات السريعة وعدم توافر البدائل الصحية للغذاء.

4- اعتبار البعض أن الطعام إحدى وسائل الترفيه وتجاهل مكوناته الصحية.

5- الكسل وقلة الحركة.

6- الجلوس الطويل أمام التلفزيونات.

7- هوس التسوق والعروض التجارية الخاصة بالأطعمة والمشروبات.

8- عدم الاستماع لنصائح المتخصصين فيما يتعلق بتجنب الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى وجود أكثر من 3 ملايين طفل سعودي بمرض السمنة، وأن أكثر من 36 في المئة من سكان المملكة مصابون بمرض البدانة القاتلة، بينما يقول تقرير آخر للصحيفة أن مجلس الشوري السعودي يناقش إقرار قوانين توفر رعاية صحية لمن يعانون من مرض السمنة.

#مجلس_الشورى يُناقش في جلسته غداً (الثلاثاء)، مشروع #نظام_مكافحة_السمنة، بعد أن تكشفت له حقائق عن المجتمع السعودي وأسباب انتشار هذا الوباء، خصوصاً بين الشباب والفتيات، بسبب «الخمول المميت» وقلة الحركة والنشاط البدني السيئ في المدارس ومطاعم الوجبات السريعة.(عكاظ).

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. pic.twitter.com/Jm9wI9jWmQ — خبر عاجل (@AjelNews24) February 19, 2018



