"حبيب الملح" في قفص الاتهام وهذه المرة بسبب حركته التي سرقها (فيديو)

زعمت صحيفة "turkiyegazetesi" التركية بأن الطاهي التركي نصرت غوكتشيه، المعروف بـ"حبيب الملح"، قد قام بسرقة حركته الشهيرة التي أوصلته للعالمية من أحد الأفلام.

الصحيفة زعمت بأن "حبيب الملح" قد خدع الجميع لفترة طويلة وبأن حركته مسروقة من فيلم يدعى "جولي وجوليا".

هذا واعتمدت الصحيفة على رأي الصحفي التركي حسن أرشان الذي قارن بين حركة غوكتشيه ومثلها في إحدى مشاهد الفيلم.

هذا ونال الطاهي التركي شهرة عالمية بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي لتنتشر بعدها إلى العالم أجمع.

ويمتلك غوكتشيه سلسلة من مطاعم "نصرت ستيك هاوس" في تركيا وعدد من دول العالم، كما وقابل عددا من النجوم العالميين مثل ليوناردو دي كابريو.

بالإضافة لعدد من الملوك والأمراء العرب، كالعاهل الأردني وحاكم دبي.