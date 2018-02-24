الصين... أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم

وأوضحت شينخوا أنه تم تشغيل 1150 قطارا إضافيا، وفقا للشركة، ومن المتوقع القيام بـ 11.5 مليون رحلة، وتشغيل 1024 قطارا إضافيا اليوم السبت، فيما عاد مئات الملايين من المواطنين الصينيين إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد مع عائلاتهم.
وتمثل ذروة موسم السفر السنوي خلال عطلة عيد الربيع، والذي يعرف باسم "تشونيون"، اختبارا لنظام النقل بالبلاد.
وبحسب بيانات للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، فأنه من المتوقع القيام بنحو 2.98 مليار رحلة خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى 12 مارس، وهي نفس أرقام العام الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)