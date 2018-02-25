أمور بسيطة ليست على البال...فيها "سر سعادتك"

سعيا لتحقيق السعادة، تلجأ بعض الفتيات والسيدات لوسائل مثل التأمل، أو ممارسة رياضة اليوغا، أو تناول الشوكولاتة، أو الوقوف أمام المرأة، وإخبار أنفسهن بأن الكون سيجلب لهن ما يرغبن لأننم مجرد محبوبات.

ولكن ألمحت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، إلى بعض الأمور البسيطة، التي يمكن أن تجلب السعادة إلى الفتيات:

1) ابتسمي في وجه الغرباء: قد تلجئين لتزييف ابتسامتك، خاصة إذا كنت مبتدئة في هذه القدرة، ولكنك ستعتادين عليها مع مرور الوقت، وستصبحين معتادة على النظر إلى الناس بدلا من النظر إليهم شزرا.

2) لا مانع من المشاركة في اختبارات "أون لاين" خفيفة، سواء على "فيسبوك" أو على أي موقع تواصل اجتماعي آخر، ومنها مثلا: "كيف سيكون اسم الراب الخاص بك؟" أو "من أنت من أميرات ديزني؟".

3) افتحي خزانة الكتان في منزلك، وحدقي في مستلزمات الفراش، لأن هذا سيشعرك بالأمان.

4) ضعي سماعات مقاومة للإزعاج، لكي تشعري بأنك منفصلة عن العالم.

Need this beauty to replace my 4 year old Sony MDR-ZX110NA noise cancelling headphones. The sound quality from Sennheiser's HD 599 is off the charts (tested them a couple of months ago). Just imagining myself reviewing stuff using these… #amustbuyforaudiophileslikemyself #want pic.twitter.com/u0uDm3igoC — Vanessa Silva (@THTFHQmidorin) February 24, 2018

​5) ضعي أحمر شفاه ذات لون خافت في المنزل، لأنه سيشعرك بأنك عدت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات.

6) شغلي أغاني "هيب هوب" بصوت عالي.

7) اركبي سيارة أجرة "تاكسي" بلون أسود، وستشعرين بأنك بداخل طائرة خاصة، وبأنك غنية.

8) شاهدي 15 دقيقة من أفلامك المفضلة.

9) استخدمي أدوات المائدة الفاخرة بين الحين والآخر.

10) تبرعي بملابسك النظيفة والمكوية للجمعيات الخيرية.

11) اشتري مستلزمات طبخ جديدة، للشعور بالتجدد، مثل آلة تقشير البطاطا.

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Bu… https://t.co/UlYSgzWHBl pic.twitter.com/K7HvtOoAF4 — TopGadgets (@TopGadgetsAU) February 21, 2018

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12) أغلقي صنبور المياه أثناء غسل أسنانك، وهو ما يعطي شعورا بأنم أنقذت العالم من أزمة المياه.

13) اقرئي رواية تجعلك تنخرطين في حياة ومغامرات شخص آخر.

14) ضعي "إبسوم الملح"، وهو عبارة عن حبيبات خشنة، عادة ما يستخدمه الكثيرين لوضعه في ماء الإستحمام، ليساعد على الاسترخاء والراحة قبل النوم.

I could also fill my pockets with little baggies of Epsom salts… pic.twitter.com/4BzZ3jGmNx — Galen Z (@foodtechhacker) February 24, 2018

​15) لا تخرجي من سيارتك أثناء غسيلها، ولكن احرصي على أن تتواجدي بداخلها، لأنه سيمنحك شعورا بالسعادة.