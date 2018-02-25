ميشيل أوباما تطرح مذكراتها في نوفمبر

أعلنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن طرحها لمذكراتها الشخصية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وغردت أوباما، الأحد 25 فبراير/شباط، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن مذكراتها تحمل اسم "Becoming".

وقالت في بيان لها إن "الكتابة أصبحت تجربة شخصية عميقة بالنسبة لي، فقد سمح لي وللمرة الأولى، أن أتحدث بصراحة عن المسار غير المتوقع في حياتي".

وتابعت: "أتحدث في هذا الكتاب عن جذوري، وكيف لطفلة صغيرة من جنوب شيكاغو مثلي أن تعبّر عن نفسها، وأن تطوّر من قوتها من أجل تحفيز الآخرين. آمل أن تلهم رحلتي القراء للعثور على الشجاعة التي تساعدهم على أن يصبحوا ما يطمحون إليه. لا أستطيع الانتظار لمشاركة قصتي معكم".

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK — Michelle Obama (@MichelleObama) February 25, 2018

​وسيتم طرح مذكرات ميشيل أوباما، وهي واحدة من أكثر الكتب المرتقبة في السنوات الأخيرة، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

© AP Photo/ Martin Cleaver ملكة بريطانيا غاضبة من مذكرات تتحدث عن أمورها الخاصة

وسيتم نشر مذكرات ميشيل أوباما بـ 24 لغة، من السويدية إلى العربية، ومن المتوقع أن تروج لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، كما أنها ستسجل تعليقها على النسخة الصوتية منها، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وكانت ميشيل أوباما توصلت مع زوجها باراك أوباما، في العام الماضي إلى اتفاق مشترك مع دار نشر "بينغوين راندم هاوس" لنشر مذكراتها، ويعتقد أن الصفقة تزيد عن 30 مليون دولار.

وتشير ميشيل أوباما في مذكراتها الشخصية، إلى التجارب التي شكلت حياتها، سواء عندما كانت طفلة من جنوب شيكاغو، مرورا بعملها كمديرة تنفيذية للموازنة لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى مهامها كأم و كـ "سيدة أمريكا الأولى".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، موعدا لكتابة مذكراته الشخصية، ومن المتوقع أن تركز على فترة رئاسته في البيت الأبيض، لمدة ثماني سنوات.