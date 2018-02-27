قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطفلة: "إذا سقطت شهيدة سنلفك بالعلم".

وأضاف الرئيس التركي خلال خطاب له أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد للطفلة التي كانت ترتدي الزي العسكري أن الجنود لا يبكون.

وقال للجمهور في مدينة قهرمان مرعش الجنوبية: "إذا سقطت شهيدة فإنها أيضا — إن شاء الله — ستلف بالعلم… إنها مستعدة لأي شيء".

ووجه الرئيس حديثه إلى الفتاة الصغيرة: "أليس هذا صحيحا؟، ثم قبلها أردوغان، بينما ظلت الطفلة تبكي.

وللرئيس التركي مواقف أخرى مع الأطفال، فقد التقى أخيرا بالطفلة إرماق عائشة إستك بعد انتشار فيديو لها وهي تبكي في أحد المؤتمرات لأنها لم تتمكن من لقائه.

واستقبل أردوغان الطفلة في المجمع الرئاسي بأنقرة، وأهداها قميصا لنادي "يوزغات سبور".