بالفيديو... الظهور الأخير للممثلة الهندية الراحلة سريديفي

نشرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، فيديو لآخر ظهور للنجمة الهندية سريديفي كابور في إمارة دبي، حيث توفيت السبت 24 فبراير/ شباط.

والفيديو، الذي اجتاز مليون مشاهدة خلال يومين، هو من حفل الزفاف العائلي، الذي حضرته سريديفي، قبل أن تتوفى في مغطس حمام الفندق المقيمة فيه.

وكانت تقارير قد أشارت، إلى أن سريديفي رحلت عن عمر 54 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية، ولكن أوضحت شرطة دبي أن الوفاة نتجت عن غرقها في مغطس الحمام، بعد فقدانها للوعي.

على الجانب الآخر، وصل منذ قليل إلى العاصمة الهندية مومباي، جثمان سريديفي على متن طائرة خاصة، بعد أن أفرجت شرطة دبي عنه، وأغلقت ملف قضية وفاتها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

​

وذكر تقرير شرطة دبي أنه بعد إجراء تشريح لجثة سريديفي، تبين وجود كحول في دمها.

© AP Photo/ Lionel Cironneau تشريح جثمان الممثلة الهندية سريديفي يكشف عن تفاصيل جديدة

وتعتبر سريديفي هي أول ممثلة في السينما الهندية، تنال البطولة المطلقة.

وبدأت سريديفي التمثيل في سن الرابعة، وكانت بدايتها بالظهور في أفلام باللهجة التاميلية، في السيتينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكنها طردت من المدرسة بسبب إصرارها على التمثيل.

وخلال مسيرة فنية امتدت لثلاثة عقود، مثلت سريديفي في 300 فيلم سينمائي، وكرمت بجائزة "بادما شري" عام 2013، وهي رابع أهم تكريم محلي في الهند.