بشهادة زملائهم... فنانون العمل معهم "كابوس"

في بعض الأحيان يكون الجنون عبقرية، بدليل أن هناك العديد من المبدعين الذين حفروا أسماءهم في التاريخ، وكانوا يتسمون بغرابة الأطوار والمزاج الحاد والمتغيّر.

والقائمة التالية تضم ممثلين اشتهروا في الوسط الفني بأنهم حادوا المزاج، ويصعبون الأمور داخل استوديو التصوير:

1) ميكي رورك

يصف المخرج آلان باركر أن العمل مع ميكي رورك بمثابة "كابوس"، ويؤكد أنه خطير للغاية في موقع التصوير، ولا يمكن التنبؤ بأفعاله.

Micky Rourke's comeback The Wrestler has joined Mr Turner as a watch again soon… #involvingfilms eh? pic.twitter.com/EjeVs8ALbU — nearthecoast.com (@nearthecoast) January 28, 2018

واعترف رورك بنفسه بطبيعته القاسية، في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأكد أنه قام بالعديد من الأمور الخاطئة طوال مشواره الفني، ومنها مهاجمته لمنتجين، واحتد على مخرجين، كما أنه نسي اسم وكيل أعماله.

ونال ميكي رورك ترشيحا للفوز بجائزة "أوسكار" كأفضل ممثل رئيسي في عام 2008، عن تجسيده لدور مصارع في فيلم "The Wrestler".

2) ماريا كاري

أشار الممثل الكوميدي في حوار تلفزيوني، إلى أن المطربة الأمريكية ماريا كاري غير ملتزمة بمواعيد التصوير.

Mariah Carey is leasing a 12,000-square-foot Beverly Hills mansion once occupied by Nicki Minaj https://t.co/4SI8ddxaO3 pic.twitter.com/C9xVVdH2lG — Rap-Up (@RapUp) February 28, 2018

وروى فاريل في البرنامج أن كاري كان من المفترض أن تظهر بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف في فيلم "The House"، ولكن تأخرت عن الحضور في يوم تصويرها، ما جعله ينتظر في مقطورته حتى الساعة الـ 11 مساءا، وانتهى الأمر بإخبار أحد العاملين له بالعودة إلى منزله بسبب اعتذارها عن عدم الحضور، وتم إلغاء فكرة الاستعانة بها في الفيلم.

3) كريستيان بايل

فقد الممثل البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار كريستيان بايل أعصابه على أحد العاملين، في كواليس تصوير فيلم "Terminator: Salvation"، وسبّه بألفاظ خارجة وصل عددها إلى 39 مرة، كما سجلها صوتيا دون علمه في الفيديو بالأسفل.

4) جين هاكمان

أجمع كل فريق عمل فيلم "The Royal Tenebaums" في لقاء معهم، أن العمل مع الممثل الأمريكي جين هاكمان "كابوس"، واعترفوا بأنهم كانوا خائفين منه في موقع التصوير.

Gene Hackman it pic.twitter.com/FayrQbff6T — Graeme the Guerrilla (@graemeguerrilla) February 16, 2018

وأشاروا إلى أنه وصف مخرج الفيلم ويس أندرسون بـ "الحقير"، وأخبره أن يتحلى ببعض الرجولة وأن يتصرف كرجل.

ويعتقد ويس أندرسون، أن السبب وراء عدائية جين هاكمان في موقع التصوير، هو عدم رغبته في المشاركة في الفيلم من الأساس.

5) فاي دوناواي

كانت الممثلة الأمريكية فاي دوناواي حادة الطباع أثناء العمل في فيلم "China Town"، وقامت في إحدى المرات بإلقاء كوبا من البول في وجه المخرج رومان بولانسكي وهي غاضبة.

Fay Dunaway

Photo Jerry Schatzberg 1971 pic.twitter.com/qWFSqtVx44 — Hans Mantel (@overjas) June 1, 2017

ولكن عزى بولانسكي تصرفات داناواي في لقاء معه، بأنها حساسة وصعبة المراس.

6) مارلون براندو

ذكرت العديد من التقارير بأن الممثل العالمي الراحل كان صعب المراس في العديد من الأفلام، بسبب شهرته وتمتعه بموهبة فريدة، ومنها حصوله على الملايين مقابل مشاركته في الجزء الأول من فيلم "سوبر مان" إنتاج عام 1978، من دون أن يقرأ حرفا من السيناريو، أو عندما أصر على أن يصور أحد مشاهد فيلم "The Island of Dr. Moreau" وهو واضعا لدلو على رأسه، وأصر على عدم نزعه، كما أنه كان دائم الخلافات مع فرانك أوز مخرج آخر أفلامه "The Score"، حتى أن أوز كان يلقبه بـ "مس بيجي" المزعجة، من عروض العرائس المتحركة الشهيرة، لأنه كثير الطلبات والشروط في موقع التصوير.

Marlon Brando on the set of, ‘The Wild One’ (1954) pic.twitter.com/09BtcP4T77 — Skip Bolden (@skipbolden) March 2, 2018

7) سوني لاندهام

قام فريق إنتاج الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي "Predator" من إنتاج 1987 بتعيين حارس شخصي لأحد أبطال سوني لاندام، ليس من أجل حراسته شخصيا، ولكن من أجل حماية زملائه منه، بسبب طبيعته العنيفة معهم، واختلاقه لعراكات معهم.