بالفيديو... إلتون جون يغادر المسرح غاضبا أثناء حفله الغنائي

قاطع المطرب البريطاني إلتون جون حفله الغنائي، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، الخميس 1 مارس/ آذار، وغادر المسرح غاضبا بسبب تجمهر المعجبين حوله.

وأثناء أداء جون (70 عاما) لأغنية "Saturday Night's Alright for Fighting"، حاول أحد المعجبين الموجودين بالقرب منه أن يصافحه على طريقة "هاي فايف"، فقام بسبه وأخبره بأن يبتعد عنه، وفقا لأحد الحضور الذي كان يسجل الواقعة، بحسب موقع "تي إم زد".

ومع إصرار المعجب على مصافحة صاحب أغنية "The Rocket Man"، قام إلتون جون بمغادرة المسرح غاضبا، وهبط المعجبون إلى كراسيهم.

ولكن بعد فترة، عاد إلتون جون إلى المسرح من جديد، واستأنف الأغنية، وأخبر الجمهور أنهم من أفسدوا الأمر، ولم يكن هو السبب.

وكان إلتون جون، أعلن في يناير/ كانون الثاني اعتزاله الجولات الغنائية، بعد مرور خمسة عقود من تقديمه لها.

وأوضح جون في لقائه مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنه اتخذ هذا القرار، رغبة في قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله.

وقال: "أرغب في البقاء مع أطفالي، أكثر من قيامي بجولات غنائية، والسفر حول العالم".

وأضاف إلتون جون، أنه رزق بالأطفال وهو في سن متأخرة، وهي تجربة لم يخضها من قبل.