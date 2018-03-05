"امرأة رائعة" يفوز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي

فاز فيلم "امرأة رائعة" للمخرجة التشيلية سيباستيان ليليو، بجائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" في فئة "أفضل فيلم أجنبي"، اليوم الاثنين 5 مارس/أذار.

© REUTERS/ MIKE BLAKE فيلم عن روسيا يفوز بـ"أوسكار" أفضل وثائقي

واشنطن — سبوتنيك . وتفوق "امرأة رائعة" بذلك على منافسه "بلاحب" للمخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف، وتنافس في هذه الفئة أيضا، فيلم "الإهانة" للمخرج اللبناني زياد دويري، وكذلك فيلم "المربع" السويدي لروبن استلوند، وكذلك "في الجسد والروح" للمجري إيلديكو إيندي.

في السياق ذاته، فاز فيلم "كوكو" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى، والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.

وكان الفيلم الوثائقي "إيكاروس" للمخرج براين فوغل، قد فاز بجائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار"، حيث يجري حفل توزيع الجوائز الـ 90 في لوس أنغلوس.