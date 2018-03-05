نجوم هوليوود يهاجمون ترامب في حفل الأوسكار 2018

لم يغفل حفل جوائز الأوسكار 2018 أن يتطرق للسياسة، وانتقاد بعض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنها ما يتعلق بمشاكل المهاجرين، والعنف المتكاثر داخل المدارس الأمريكية، فضلا عن عاداته على موقع "تويتر".

عبّر مطرب "الراب" كومون عن العديد من القضايا المحلية الأمريكية في الحفل، "ستاند أب فور سامثنغ"، والتي كتبها بالمشاركة مع المطربة ديان وارين لفيلم "مارشال"، بحسب شبكة " سي بي إس " الأمريكية.

ومن بين كلمات الأغنية التي عنت ترامب: نحن نرقص في هذه الأيام بين الحب والكراهية، إن الرئيس الذي اختار أن يقف لجانب الكراهية لا يتحكم في مصيرنا، لأن الله عظيم، وعندما يحبطوننا فإننا نبقى في الأعالي، وأنا أقف مع السلام والحب وحقوق المرأة.

كما هاجم كومون الجمعية الوطنية للبنادق، التي تدعم معارضة ترامب لتشديد القوانين حول الأسلحة، بينما أعلن عن تعاطفه مع ضحايا حادث مدرسة باركلاند الثانوية، في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أسبوعين، وأكد أنهم سيتسببوا في إحداث تغيير في المجتمع الأمريكي.

وأعرب كومون عن دعمه لقضايا المهاجرين في أمريكا، بإرساله الحب لسكان إفريقيا، وهاييتي، وبورتوريكو.

وشارك كومون في أغنيته، مؤسسة حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، تارانا بورك، وطفلة لاجئة سورية، تبلغ من العمر 8 سنوات، تدعى بانا العابد.

وفي ذات السياق، سخر مقدم الحفل الـ 90 للأوسكار جيمي كيمل من مايك بنس نائب دونالد ترامب، ومعارضته لزواج المثليين، مؤكدا أن تقديم هوليوود لفيلم "كول مي باي يور نايم"، لم يكن بغرض الربح التجاري، وإنما لإغضاب بنس، وذلك لأن العمل يتناول العلاقة بين مثليين شباب.

كما قال كيمل إنه على ترامب أن يطلق عاصته من التغريدات على "تويتر"، لمجرد أن الممثلة لوبيتا نيونغو من مواليد كينيا، ونشأت في المكسيك.

وتعليقا على استقالة هوب هيكس من منصبها، كمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، قال جيمي كيمل ساخرا: إن الأفلام الوثائقية المرشحة لليلة توضح أنه بينما هناك ظلام هناك أمل على النقيض، ما عدا بداخل البيت الأبيض، حيث أن هيكس استقالت.