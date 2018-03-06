"سوبر مان" يسخر من وفاته

سخر الممثل البريطاني هنري كافيل، الذي يجسد البطل الخارق "سوبر مان" حاليا على شاشة السينما، من شائعة وفاته التي ظهرت في محرك البحث "غوغل".

والتقط كافيل "سكرين شوت" لبياناته على "غوغل"، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، والتي تشير إلى أنه توفي في 3 مارس/ آذار الجاري.

وكتب هنري كافيل ساخرا: عندما تكتشف بأنك توفيت قبل يومين.

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Mar 5, 2018 at 5:31am PST

يذكر أن هنري كافيل ليس هو أول الفنانين الذين تعرضوا لشائعة وفاة، فسبقه الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون، الذي طالته شائعة وفاته قبل أسابيع.

ولمع هنري كافيل، من تجسيده لـ "سوبر مان"، في أفلام "Man of Steel" من إنتاج 2013، و"Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016)، و"Justice League" من إنتاج 2017.

¿Te gustó el trabajo de #HenryCavill como #Superman? Pues el británico podría estar buscando extender su contrato en el #DCEU. 😮💪https://t.co/Eq5uSUU61u pic.twitter.com/70sSgwVrj6 — Tomatazos (@TomatazosCom) February 24, 2018

وسيعرض لهنري كافيل في 2018، الجزء السادس والجديد من أفلام "المهمة مستحيلة" أو "Mission: Impossible"، من بطولة الممثل الأمريكي توم كروز، والذي سيطرح في السينمات في 27 يوليو/ تموز المقبل.