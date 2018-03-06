ترامب يمزح لانخفاض نسبة مشاهدة حفل الأوسكار

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه على موقع "تويتر"، حول تحقيق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ90 نسبة مشاهدة منخفضة، مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب إحصاءات شركة "نيلسن"، فإن حفل هذا العام شاهده 26.5 ملايين مشاهد حول العالم، وهو انخفاض بنسبة 20% عن حفل العام الماضي، والذي شاهده 33 ملايين مشاهد، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأطلق ترامب دعابة بشأن هذه المشاهدة المنخفضة، وقال: "حفل الأوسكار هذا العام يحقق أدنى مستوى مشاهدة في تاريخه، وأعتقد أن المشكلة وراء هذا تكمن في أنه لم يصبح لدينا نجوما، باستثناء رئيسكم، إني أمزح طبعا".

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore — except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

​وأقيم حفل جوائز الأوسكار الـ 90، الأحد 4 مارس/ آذار الجاري، على مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

© REUTERS/ Joshua Roberts نجوم هوليوود يهاجمون ترامب في حفل الأوسكار 2018

وفاز الفيلم الرومانسي الخيالي "ذا شيب أوف ووتر" بأرفع الجوائز السينمائية، وهي جائزة أوسكار أفضل فيلم.

كما فاز مخرج الفيلم جييرمو ديل تورو بجائزة أفضل مخرج، ليقضي بذلك على آمال فوز مخرج أسود أو مخرجة بالجائزة.

وتدور أحداث "ذا شيب أوف ووتر" حول عاملة نظافة خرساء تقع في غرام مخلوق مائي غريب، ليثير الفيلم بذلك قضايا إساءة معاملة الفئات الضعيفة.

ونال الفيلم الذي أنتجته شركة "فوكس سيرشلايت" أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار هذا العام، وبلغت 13 ترشيحا، وفاز بأربع من جوائز أكاديمية علوم وفنون السينما (الأوسكار).

وهاجم الحفل دونالد ترامب، وبعض سياساته، ومنها التي تتعلق بالمهاجرين، واستقالة هوب هيكس من منصبها في البيت الأبيض، كمدير للاتصالات.