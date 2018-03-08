سيدة سعودية تعمل في محطة وقود (فيديو وصور)

وبدأت ميرفت بخاري، رئيسة تحرير صحيفة مرايا، العمل في إدارة محطة وقود، حسب إرم نيوز.
#فيديو..#السعودية "مرفت بخاري" أول سيدة تعمل في محطة وقود..#العمل_ليس_عيبا pic.twitter.com/L7HtSpno7R— ابو ريان الشهراني (@0lordlove01) March 7, 2018
وقالت بخاري إنها تشرف على العمل فقط، ولا تضع الوقود بنفسها للسيارات، مضيفة أن المرأة السعودية يمكنها العمل في أى مجال.
تعرف على أول #امرأة_سعودية تعمل في #محطة_وقود— euronews عــربي (@euronewsar) March 6, 2018
https://t.co/8fK1k3AuHl pic.twitter.com/X9d1wHIlo9
وأشارت بخاري إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدراتها بالعمل في المهن والقطاعات المختلفة، مضيفة أنه يكفيها أن تسمع دعوة مواطنة وهي تقول:"أكرمكم الله كما أكرمتم إنسانيتا".
أول#سعودية تعمل في محطة وقود #نافذة_الأخبار pic.twitter.com/ssEG5iprVJ— نافذة الأخبار (@NafezaNews) March 7, 2018
واتخذت الحكومة السعودية قرارات تدعم بها المرأة، مثل قيادتها للسيارات، ودخولها ملاعب كرة القدم.
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