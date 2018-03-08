سيدة سعودية تعمل في محطة وقود (فيديو وصور)

قررت سيدة سعودية العمل في محطة وقود بمحافظة الخبر شرق المملكة العربية السعودية.

وبدأت ميرفت بخاري، رئيسة تحرير صحيفة مرايا، العمل في إدارة محطة وقود، حسب إرم نيوز.

وقالت بخاري إنها تشرف على العمل فقط، ولا تضع الوقود بنفسها للسيارات، مضيفة أن المرأة السعودية يمكنها العمل في أى مجال.

وأشارت بخاري إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدراتها بالعمل في المهن والقطاعات المختلفة، مضيفة أنه يكفيها أن تسمع دعوة مواطنة وهي تقول:"أكرمكم الله كما أكرمتم إنسانيتا".

واتخذت الحكومة السعودية قرارات تدعم بها المرأة، مثل قيادتها للسيارات، ودخولها ملاعب كرة القدم.