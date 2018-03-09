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    ميشيل وباراك أوباما في البيت الأبيض

    أوباما وزوجته يتفاوضان لتقديم عروض تليفزيونية

    © AFP 2018/ Jewel Samad
    منوعات
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    يتفاوض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل مع شبكة "نيتفلكس" للبث الرقمي حاليا، من أجل تقديم سلسلة من العروض التليفزيونية.

    يشارك الفنان وايلي والرئيس الأمريكي السابق أوباما في الكشف عن صورة أوباما في معرض بورتريه الوطني في سميثسونيان في واشنطن
    © REUTERS/ JIM BOURG
    بالفيديو... أوباما يسخر من أذنيه وشعره
    وبينما لم يتم تحديد بعد صيغة هذه العروض، أو عدد حلقاتها، فإن أوباما لا ينوي أن يرد من خلالها على انتقادات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب له، أو على كل خصومه السياسيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

    ورجحت الصحيفة أن يكون من بين الموضوعات التي سيتناولها أوباما في العروض التليفزيونية، بعض قراراته وقتما كان رئيسا، والمتعلقة بالتغير المناخي، ونظام الرعاية الصحية، كما أشارت إلى أنه من الممكن أن تقدم زوجته برنامجا عن التغذية.

    وذكرت الصحيفة أن العروض ستمنح لأوباما الفرصة للتواصل مع الجمهور، ولكن لم يتم إعلان المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تقديمه لها.

    وقال مستشار أوباما، إريك شولتز "إن الرئيس دائما ما آمن هو وزوجته ميشيل أوباما، في القوة وراء إلقاء القصص، من أجل إلهام الناس على إحداث تغيير إيجابي في حياتهم وفي العالم".

    ووفقا لتقارير، فإن شركات أخرى تجري مفاوضات مع باراك أوباما لتقديم عروض تليفزيونية، بخلاف "نيتفلكس"، مثل "أمازون" و""أبل".

    يذكر أن شبكة "نيتفلكس" تملك 118 مليون مشترك، وهي أكبر شبكة بث رقمي في العالم، ولديها مسلسلات وبرامج من إنتاجها.

    وستطرح ميشيل أوباما مذكراتها الشخصية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تحمل اسم "Becoming".

     

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    الكلمات الدلالية:
    برنامج تليفزيوني, نيتفلكس, ميشيل أوباما, باراك أوباما, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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