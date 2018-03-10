فاكهة الأفوكادو قد تسبب الوفاة

واستنتجت الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبريدج، أن بعض الناس الذين لديهم طفرة نادرة في جين "سكارب 1"، اسمها "بي376إل"، تتمثل في الكوليسترول عالي الكثافة، معرضين بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية.
وأشار الباحثون إلى أن يملكون مستويات عالية من هذا الكوليسترول الدهني، والمسمي "إتش دي إل-سي" يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80%.
وقال الطبيب آدم بتروورث، وهو باحث مشارك في الدراسة إن هذا الاكتشاف من الممكن أن يؤدي للتوصل إلى أدوية جديدة تعمل على تحسين "إتش دي إل-سي"، من أجل منع حدوث النوبات القلبية.
وكشف بيتروورث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هذه الطفرة الجينية تؤثر على واحد من 1700 شخص.
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