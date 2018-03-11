شركة يابانية تمنح إجازة لموظفيها غير المدخنين

قررت شركة يابانية أن تكافئ موظفيها غير المدخنين بطريقة غير تقليدية، وذلك بمنحهم إجازة لمدة 6 أيام مدفوعة الأجر.

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واتخذت شركة "بيالا" في اليابان ، المتخصصة في مجال التسويق، هذه الخطوة بهدف تعويض موظفيها غير المدخنين، بعدما اشتكوا من أن زملائهم المدخنين يحصلون على استراحة خلال ساعات العمل، من أجل التدخين، وفقا لصحيفة " ذا تلغراف " البريطانية.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، هيروتاكا ماتسوشيما، أن منح الإجازة للموظفين غير المدخنين، هو اقتراح تقدم به أحد الموظفين في صندوق الاقتراحات، والذي أكد فيها أن "فترات استراحة المدخنين" تسبب الضيق للبعض.

وأضاف ماتسوشيما، أنه بعد ذلك الاقتراح، قرر تاكاو أسوكا، رئيس الشركة أن فترة الاستراحة من أجل التدخين لا تزيد عن 15 دقيقة.

ويأمل أسوكا في أن تدفع هذه القرارات الموظفيين للإقلاع عن التدخين تدريجيا.

شركة Piala Inc اليابانية تكافئ موظفيها غير المدخنين بـ 6 أيام عطلة إضافية مدفوعة الأجر سنويا

بعد شكوى غير مدخّن من فترات عمل أقصر للمدخنين pic.twitter.com/mOsa6daFnX — لوريس قسطنطين (@LauriceC) November 1, 2017

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وتم تفعيل قرار حصول موظفي الشركة غير المدخنين على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لمدة 6 أيام، اعتبارا من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر أن اليابان شهدت خلال الأشهر الأخيرة، جهودا واسعة من أجل فرض قوانين أكثر صرامة لمكافحة التدخين.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، خطط حاكم طوكيو يوريكو كويكي، لفرض حظر على التدخين في الأماكن العامة، في العاصمة اليابانية قبيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.

وتصنف منظمة الصحة العالمية اليابان في أسفل القائمة في لوائح مكافحة التدخين، وفقا للأماكن العامة الخالية تماما من التدخين، ويعتقد أن حوالي 18% من اليابانيين يدخنون.