بالصور... تكريم حسين الجسمي في موسكو

تلقى المطرب الإماراتي حسين الجسمي، تكريما على مسرح قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

ونال الجسمي جائزة "الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في حفل توزيع جوائز "برافو" السنوي، بحسب ما نشره على حسابه على "تويتر".

وأكد حسين الجسمي خلال استلامه الجائزة، أن هذا التكريم يعني له الكثير، كونه يقف هنا اليوم في هذا المحفل العالمي، مكرما باسم الفنان الإماراتي العربي.

وقال خلال كلمته على المسرح: تكريمي في حفل جوائز "برافو" العالمي يعني لي الكثير، لأنني إماراتي أولا، وعربي ثانيا، وهو ما أرى فيه دعما وطنيا وقادتي المستمر، وأنا فخور بهذه الجائزة وهذا التكريم العالمي.

واختتم كلمته قائلا: أهدي هذا التكريم إلى عاصمتنا الغالية الشامخة أبوظبي وجميع أهلي وأخواني وأخواتي في الإمارات العربية المتحدة.

ثم أدى حسين الجسمي أغنيته "بشرة خير"، وسط الحضور المدعوين، وأمام شاشات القنوات الروسية والعالمية الناقلة للحدث العالمي.

وشارك الجسمي صورا له من تكريمه في الحفل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معها: "فخورا أقف اليوم على مسرح قصر الكرملين في موسكو لأكرم بجائزة الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمل اسم وفن وثقافة بلادي ووطني، شكرا إماراتي الحبيبة.. شكرا قادتي الكرام.. شكرا وطني العربي وجمهورنا الحبيب".