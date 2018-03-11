بالصور... تكريم حسين الجسمي في موسكو

ونال الجسمي جائزة "الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في حفل توزيع جوائز "برافو" السنوي، بحسب ما نشره على حسابه على "تويتر".
وأكد حسين الجسمي خلال استلامه الجائزة، أن هذا التكريم يعني له الكثير، كونه يقف هنا اليوم في هذا المحفل العالمي، مكرما باسم الفنان الإماراتي العربي.
وقال خلال كلمته على المسرح: تكريمي في حفل جوائز "برافو" العالمي يعني لي الكثير، لأنني إماراتي أولا، وعربي ثانيا، وهو ما أرى فيه دعما وطنيا وقادتي المستمر، وأنا فخور بهذه الجائزة وهذا التكريم العالمي.
واختتم كلمته قائلا: أهدي هذا التكريم إلى عاصمتنا الغالية الشامخة أبوظبي وجميع أهلي وأخواني وأخواتي في الإمارات العربية المتحدة.
ثم أدى حسين الجسمي أغنيته "بشرة خير"، وسط الحضور المدعوين، وأمام شاشات القنوات الروسية والعالمية الناقلة للحدث العالمي.
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