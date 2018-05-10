عطل مفاجئ في "إنستغرام" عبر العالم

وجاءت معظم الشكاوى من التطبيق، من أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وفقا لموقع "داون ديتيكتور".
وعبر الذين يواجهون مشاكل، في عدم قدرتهم على مشاهدة محتوى حساباتهم عبر تطبيق "إنستغرام"، من خلال شبكات اجتماعية أخرى مثل "تويتر"، إذا سألوا مغردين آخرين إذا واجهوا عطلا في "إنستغرام" أم لا.
Anyone else’s Instagram is down?— nou (@princessnouu) May 10, 2018
The moment Instagram shows "Couldn't refresh feed" I go to Twitter to see if Insta is down again 😂 Obviously it is…— Yoana Boteva (@Yoana_Boteva) May 10, 2018
ونادرا ما يعاني تطبيق "إنستغرام" من مشاكل واسعة الانتشار، عكس تطبيقات أخرى، مثل "تويتر" و"واتسآب".
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