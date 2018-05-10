عطل مفاجئ في "إنستغرام" عبر العالم

يواجه مستخدمو تطبيق "إنستغرام" في جميع أنحاء العالم، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، مشاكل في تحميل شريط أخبارهم وصورهم الإخبارية.

وجاءت معظم الشكاوى من التطبيق، من أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وفقا لموقع "داون ديتيكتور".

© REUTERS / Kacper Pempel "تويتر" يتعرض لعطل مفاجئ حول العالم

ويتمكن المشتكون من عطل " إنستغرام " المفاجئ اليوم، من مشاهدة ملفات الأشخاص فقط عبر نسخة التطبيق على شبكة الإنترنت، وليس عبر التطبيق على الهواتف الذكية.

وعبر الذين يواجهون مشاكل، في عدم قدرتهم على مشاهدة محتوى حساباتهم عبر تطبيق "إنستغرام"، من خلال شبكات اجتماعية أخرى مثل "تويتر"، إذا سألوا مغردين آخرين إذا واجهوا عطلا في "إنستغرام" أم لا.

Anyone else’s Instagram is down? — nou (@princessnouu) May 10, 2018

The moment Instagram shows "Couldn't refresh feed" I go to Twitter to see if Insta is down again 😂 Obviously it is… — Yoana Boteva (@Yoana_Boteva) May 10, 2018

ونادرا ما يعاني تطبيق "إنستغرام" من مشاكل واسعة الانتشار، عكس تطبيقات أخرى، مثل "تويتر" و"واتسآب".