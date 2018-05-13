شاكيرا تحيي حفلا في لبنان هذا الصيف

أعلنت النجمة العالمية شاكيرا أنها وفي سياق جولتها العالمية "EL DORADO WORLD TOUR"، سوف تحيي حفلا غنائيا في مهرجانات الأرز الدولية في لبنان.

© AP Photo / John Shearer 5 حقائق غير تقليدية عن شاكيرا وبيكيه... لا يمارسان هذا الطقس خلال كأس العالم

وقامت رئيسة اللجنة المنظمة النائب ستريدا جعجع بتوجيه رسالة سلام من الأرز ومن لبنان إلى العالم تقول فيها لكل المغتربين اللبنانيين وللأشقاء العرب، بأن يتوافدوا إلى لبنان في الصيف المقبل، لأن بلدنا يتمتع بكامل المواصفات الأهلية لاستقبال السياح فيه، واختارت النائب جعجع الفنانة العالمية شاكيرا اللبنانية الأصل لتحيي حفل افتتاح المهرجان وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 13 تموز/ يوليو المقبل.

وتوقع منظمو المهرجان أن يتخطى عدد حضور حفل الافتتاح الـ 14.000 شخصا وبهذه المناسبة فان شركة "ICE" المنظمة للمهرجان وبالتعاون مع بلدية بشري واتحاد بلديات القضاء، قد وضعوا خطة مدروسة ومنظمة لاستيعاب هذا العدد من المشاركين في قضاء بشري، كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونوهت اللجنة بالجهود التي بذلها كل من المنتج العالمي وسيم صليبي وشركة "ICE" لانضمام شاكيرا إلى "مهرجانات الأرز الدولية" لهذا العام.