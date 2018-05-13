ملكة بريطانيا تهدي "وثيقة هامة" لحفيدها الأمير هاري وعروسه

هكذا قدمت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، موافقتها الرسمية على زواج هاري وماركل في وثيقة تاريخية مصنوعة من ورق الرق، المزين برموز تعبر عن حياة العروسين، ومكتوبة بخط اليد، وتحمل توقيع الملكة "إليزابيث آر"، والختم الملكي الملحق بخيوط منسوجة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وقدمت الملكة إليزابيث (92 عاما) مباركتها للزواج تماشيا مع قانون ولاية العرش البريطانية، الذي تم سنه عام 2013.
HM Queen Elizabeth II signs the Instrument of Consent, which gives her permission for Prince Harry and Meghan Markle to marry. #British #Tradition 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/QBi1dVg52a— Cllr Dale Pankhurst (@Dale_Pankhurst) May 13, 2018
وتحمل الوثيقة شعارات العائلة المالكة البريطانية، وشعارات لعائلة سبنسر، وهي عائلة والدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، وشعارات للولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا حيث ولدت ميغان ماركل.
ويستخدم ورق الرق المصنوع من جلد العجل في كتابة الوثائق المهمة فقط. وسيتم إهداء الوثيقة للعروسين بعد الزواج.
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