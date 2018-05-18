كعكة زفاف الأمير هاري وماركل ستكون "أشبه بالمبنى"

انهمك ستة خبازين على مدى خمسة أيام في إعداد كعكة زفاف الأمير البريطاني هاري على ميغان ماركل حتى تظهر بمظهر يكسر كل الأعراف.

ومن المنتظر إقامة مراسم زواج الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بالممثلة الأمريكية ماركل، غدا السبت 19 مايو/أيار، في كنيسة القديس جورج التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر بقلعة وندسور، بحسب رويترز.

© REUTERS / Alexi Lubomirski/Pool كيف سينعش زفاف الأمير هاري وميغان ماركل اقتصاد بريطانيا

وقالت كلير بتاك مصممة الكعكة:

إن تصميمها أقرب إلى "البناء" منه إلى كعكة الزفاف التقليدية.

وقرر هاري وماركل كسر تقليد كعكة الفواكه واختارا بدلا منها كعكة مصنوعة من الليمون وزهرة البيلسان مع الزبد المجمد ومكسوة بأزهار نضرة.

وقالت بتاك إن الأمير وماركل اختارا الليمون والبيلسان رغبة منهما في الاستمتاع بنكهات في موسمها الفعلي.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "عندما سُئلت في البداية تقديم فكرة للكعكة طرحت مجموعة من النكهات والتصميمات واتخذ الاثنان القرار معا".

وتنحدر بتاك أساسا من كاليفورنيا، وعملت لدى (شي بانيس) في بيركلي قبل أن تنتقل إلى لندن. وبدأت عملها الخاص بالطهي في المنزل وبيع كعك في كشك لعرض السلع في متجر برودواي في شرق لندن.