"ألفاظ خارجة وتحرش"... ردود الفعل على حلقة رامز جلال مع ياسمين صبري

وكان العنوان الرئيسي لهجوم رواد مواقع التواصل على البرنامج ومقدمه، الألفاظ التي استخدمها في الحلقة الأولى من التي عرضت أول أيام شهر رمضان.

واستضاف رامز جلال الفنانة المصرية ياسمين صبري في حلقته الأولى، ووصفها بكلمات اعتبرها البعض "خارجة" و"تحرش بالفنانة المصرية".

​ورصدت صفحة "خريطة التحرش الجنسي" على موقع فيسبوك الألفاظ التى استخدمها رامز في وصف ياسمين صبري.

رامز اتحرش كمية تحرش رهيبة ب ياسمين صبري — Mostafa Hesham (@mosthesham93) May 17, 2018

وقالت الصفحة إن "رامز يخلق بألفاظه تقبل مجتمعي للتحرش".

#رامز_تحت_الصفر الاوصاف التي أطلقها رامز جلال وهو يقدم ويعرف عن ياسمين صبري كلها تندرج تحت طائلة التحرش

مفردات قذره مسيئة لأي امرأه وتعابير جنسيه هابطه

كيف سمح ومر السيناريو ع رقابة @mbc وهو دائما يستخدم أبذأ المفردات الهابطة ولا حسيب او رقيب

معقول لا يوجد سقف لهذا الاسفاف⁉️ — سعاد الشمري (@SouadALshammary) May 18, 2018

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتهم فيها رامز جلال بالتحرش خلال تقديمه برنامج مقالب في شهر رمضان.

حيث اتهمه رودا موقع تويتر في 2015 بالتحرش بالنجمة العالمية باريس هيلتون.

بالصور — تويتر ينتفض بعد تحرش رامز جلال بباريس هيلتون.. كفاية حك يا عم الحج… http://t.co/0VJhPUx8Kb — El Bashayer (@elbashayer) June 27, 2015

كما اتهمته الفنانة المصرية آثار الحكيم بالتحرش بها في برنامجه "رامز قرش البحر" عام 2014.