جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما

وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأوائل".

© REUTERS / Danny Moloshok غضب النجمة جنيفر أنيستون من خيانة زوجها لها

ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم.

وقالت "نتفليكس" في بيان: "عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل إمرأة عظيمة… إمرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.

والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما)، التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسلها الناجح "فريندز" في عام 2004.

يذكر أن شركة "أبل" الأمريكية، أعلنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عن عودة جينيفر أنيستون للدراما التلفزيونية، بعد غياب 14 عاما، منذ أن قدمت مسلسل "فريندز"، وذلك من خلال مسلسل جديد من إنتاج "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".

ويتناول المسلسل الجديد، الذي من إنتاج "أبل"، يوميات الموظفين والموظفات في مجموعة من البرامج النهارية الأمريكية.

وكان آخر ظهور لجينيفر أنيستون في الدراما التلفزيونية، من خلال تجسيدها لدور "راتشيل"، في المسلسل الشهير والناجح "فريندز"، من إنتاج 2004.