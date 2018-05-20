موجة سخرية من رد فعل حبيبة الأمير هاري السابقة أثناء حضورها زفافه

عندما تتواجدين في زفاف حبيبك السابق، فلن تشعري بالراحة النفسية، وستراودك العديد من أفكار الحقد والندم، وهو غالبا ما داهم الحبيبة السابقة للأمير هاري، خلال حضورها حفل زفافه.

ولأن الصورة بألف كلمة، فإن اللقطة التي تم رصدها لتشيلسي دافي، الحبيبة السابقة لهاري، أثناء حضورها لزفافه الملكي، أمس السبت 19 مايو/أيار الجاري، تعبر تماما عن مشاعرها.

ولم يفوت العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعليق على رد فعل تشيلسي دافي، أثناء تواجدها بين المدعوين للزفاف الملكي، لكي يسخروا منها.

وبينما فسر البعض نظرة تشيلسي في الزفاف بأنها نادمة على إنهاء علاقتها بالأمير هاري، وأنها كانت يجب أن تكون في موقع عروسه ميغان ماركل، فقد رأى البعض الآخر أن نظرتها تحمل حقد وكراهية.

Prince Harry’s ex girlfriends face at the #RoyalWedding is a picture 😂#ItShouldHaveBeenMe pic.twitter.com/y1FveSBq6g — Samantha Quek (@SamanthaQuek) May 19, 2018

ويذكر أن تشيلسي دافي، ظلت تواعد الأمير هاري منذ سنوات، كما أنها حضرت حفل زفاف شقيقه الأمير وليام في عام 2011.

When your ex turns up to your wedding. #royalwedding pic.twitter.com/W9CyNF9Vtr — BBC Three (@bbcthree) May 19, 2018

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when your ex shows up: the sequel#royalwedding pic.twitter.com/frZeYgqZbK — BBC Three (@bbcthree) May 19, 2018

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Pan to Chelsy Davy — she be like #royalwedding pic.twitter.com/jy84p9SIzk — Gemma (@G5Finch) May 19, 2018

​وعقد الأمير هاري وميغان ماركل قرانهما في قلعة ويندسور، قبل وقت قليل من اليوم السبت 19 مايو/أيار.