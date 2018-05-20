أسد يقتل دراجا ويترك في صديقه إصابات خطيرة (صورة)

قالت الشرطة الأمريكية إن أسدا جبليا قتل دراجا في منطقة جبلية وهاجم آخر في ولاية واشنطن يوم السبت لدى دخولهما إلى منطقته قبل أن تقتله السلطات.

وواجه الدراجان الأسد في منطقة بالقرب من نورث بند في ولاية واشنطن على بعد حوالي 48 كيلومترا شرقي سياتل، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال السارجنت رايان أبوت المتحدث باسم رئيس شرطة مقاطعة كينج إن الأسد أصاب الدراج الأول بخدوش فيما سحب الدراج الثاني إلى عرينه.

وتمكن الدراج الأول البالغ من العمر 31 عاما من قيادة دراجته بعد ذلك مسافة ميلين ليخرج من المنطقة ويتصل بالشرطة.

وقامت الشرطة باقتفاء أثر الأسد وعثرت على دراجة الضحية الثانية ودخلت الغابة حيث عثرت على الأسد وهو جاثم على الدراج.

وقال أبوت: "كان يقف أو تقف، لا أعرف ما إذا كان ذكرا أم أنثى، فوق جثمان الدراج في عرينه".

وقال أبوت إن أحد رجال الشرطة أطلق عيارا ناريا على الأسد مما دفعه إلى الفرار ثم تعقبه رجال الشرطة من قسم الأسماك والحيوانات المفترسة في واشنطن مستخدمين الكلاب وقتلوه.

وأضاف أنه تم نقل الرجل الآخر إلى مستشفى في سياتل وهو يعاني من إصابات خطيرة لكن لا تهدد حياته.