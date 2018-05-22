ضرب وشتائم من إعلامي مصري لرامز جلال في "رامز تحت الصفر"

جاء الإعلامي الرياضي المصري عبد الناصر زيدان ضحية رامز جلال الجديدة في برنامجه "رامز تحت الصفر" اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار.

وتنكر رامز جلال في شخصية شقيقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، حتى لا يتعرف عليه عبد الناصر زيدان.

وحينما اكتشف زيدان المقلب، انهال على رامز جلال بالضرب والشتائم.

وطالب عبد الناصر زيدان بدفع سعر الحذاء والبذلة، وقال: "حرام عليك أنت فيك صحه لده، أنا عايز ثمن الجزمة والبدلة اللي اتبهدلوا دول، وبدل قلب اللي كان هيقف".

#رامز_تحت_الصفر | رامز جلال يقلد عبد الناصر زيدان بطريقة كوميدية جدا #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/Gsa8ipMjpS — MBC مصر (@mbcmasr) May 22, 2018

بينما طالبه رامز جلال بالهدوء، وسأله عن رأيه في كوبر والحلقة.