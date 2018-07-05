بالفيديو... مسؤول بالمملكة يكافئ سعودية أحرقت سيارتها

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال السعودي ونائب رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة فهد الروقي، يهدي سيارة جديدة لسيدة سعودية بدلا عن سيارتها التي أحرقت أمام منزلها.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تحدث الروقي خلال الفيديو مع والد السيدة، قائلا هذه السيارة لابنتك سلمى لتكون في خدمتها وخدمة العائلة، موضحا له أن الشرطة ألقت القبض على من قاموا بحرق سيارة ابنته سلمى وأنهم سينالون عقابهم على الجريمة التي ارتكبوها.

وأكد الروقي لوسائل إعلام محلية، أن ما قام به تجاه السيدة المذكورة ما هو إلا واجب اجتماعي أملاه عليه حب مساعدة الآخرين، ودعما لهذه السيدة التي لولا مساعدته لها لما تمكنت من شراء سيارة بدلا من التي أحرقت، خصوصا أنها تعيل طفلين.

وتعهد "الروقي" بتركيب كاميرات مراقبة حول منزل المواطنة سلمى حتى لا تحرق سيارتها مرة أخرى.

وكانت أجهزة الأمن السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، في بيان على حساب إمارة مكة الرسمي بموقع "تويتر"، إلقاء القبض على الشخصين المتهمين بإحراق سيارة السيدة بمنطقة مكة المكرمة، بعد نحو 10 أيام من السماح للمرأة بقيادة السيارة.