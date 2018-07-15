"هوتيل ترانسيلفانيا 3" يهدم "ناطحة سحاب" دواين جونسون في شباك التذاكر الأمريكية (فيديو)

اعتلى فيلم الكرتون، "هوتيل ترانسيلفانيا 3"، قمة شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وتقدر شركة "سوني بيكتشرز"، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز الجاري، أن الفيلم العائلي، حصد 44.1 مليون دولار في دور العرض بأمريكا الشمالية.

و"هوتيل ترانسيلفانيا 3" هو الجزء الثالث من سلسلة شهيرة وناجحة، تدور فكرته وفي إطار كوميدي، حول مصاص الدماء "دراكولا" الذي يؤسس فندقا في ترانسيلفانيا مخصص لكل الوحوش على الأرض، ويعاونه في ذلك أصدقائه أشهر شخصيات الرعب، "فرانكنستاين" و"الرجل الذئب" و"المومياء".

ولكن تدور أحداث الجزء الثالث والجديد، حول قضاء "دراكولا" وعائلته وأصدقائه عطلة صيفية على متن إحدى البواخر، والتي يحاك فيها مؤامرة ضدهم.

ويشارك بالأداء الصوتي في فيلم "هوتيل ترانسيلفانيا"، الممثل الأمريكي الكوميدي، آدم ساندلر، والمغنية الأمريكية، سيلينا غوميز.

وعلى مستوى شباك التذاكر العالمي، فقد بلغت إيرادات "هوتيل ترانسيلفانيا 3" حتى الآن أكثر من 100 مليون دولار.

وتجاوزت إيرادات سلسلة أفلام "هوتيل ترانسيلفانيا" الثلاثة عالميا، أكثر من 900 مليون دولار.

وكان من السهل أن يتفوق "هوتيل ترانسيلفانيا 3" على أحدث أفلام نجم هوليوود الأمريكي، وبطل المصارعة الحرة، دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك" "سكايسكرابر" أو "ناطحة سحاب"، الذي حقق إيرادات مخيبة في أول أسبوع عرض له في أمريكا الشمالية، ليكون ترتيبه الثالث في قائمة هذا الأسبوع.

وحقق فيلم "سكايسكرابر" من إنتاج شركة "يونيفرسال"، 25.5 مليون دولار فقط على المستوى المحلي، وهو عائد لا يذكر مقارنة بميزانية إنتاجه، التي تكلفت 125 مليون دولار، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وكان المركز الثاني في بورصة إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، من نصيب فيلم "آنت مان أند ذا واسب"، بعدما حقق 28.8 مليون دولار إضافية في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، ليحقق انخفاض بمعدل 62% عن الأسبوع الماضي.

وحصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة، "إنكريديبلز 2" على المركز الرابع في قائمة هذا الأسبوع، بمجموع 16.2 مليون دولار، بينما احتل فيلم "جوراسيك وورلد: فولن كينغدم"، المركز الخامس، بإيرادات 15.5 مليون دولار.