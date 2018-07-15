ميلانيا ترامب ترتدي معطفا سعره 4000 دولار (صور)

وصلت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي إلى هلسنكي للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "إيلتا ليتي" الفنلدنية، أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، التي وصلت مع زوجها إلى هلسنكي للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية، كانت ترتدي ملابس أنيقة، ولكنها غير ملائمة لحرارة الصيف في العاصمة الفنلندية.

وأضافت الصحيفة، أن "درجة الحرارة في هلسنكي بلغت 28 درجة ولكن ميلانيا كانت ترتدي ملابس مناسبة لمناخ أكثر برودة".

وتابعت، "ارتدت ميلانيا بنطلون بني مع قميص أبيض ومعطف رمادي يقدر ثمنه بما يقرب من 4000 دولار أمريكي".

Melania Trumpin outo ratkaisu: Meni miehensä edellä — normaalisti valtionpäämies ensin https://t.co/vPCMOxaZaz — Iltalehti (@iltalehti_fi) July 15, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلانيا خرجت من الطائرة وكانت هناك مسافة بينها وبين ترامب.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى فنلندا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين.

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية.

Melania Trump arrives in Helsinki, Finland today with husband Donald Trump. Melania is wearing the “Driving Coat” by Isoude valued at $3,995, an Hermès bag, and Christian Louboutin flats in the style “Solasofia”. 7/15/2018 #PowerpoftheFirstLady #FLOTUS pic.twitter.com/Kb4JZ0dkmE — MELANIA TRUMP (@MELANIAJTRUMP) July 15, 2018

وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.