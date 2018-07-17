السعودية تحظر العديد من ألعاب الفيديو الشهيرة على أراضيها

وقالت الهيئة السعودية العامة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أمس الاثنين 16 يوليو/ تموز، إنها حظرت 47 لعبة فيديو، منها "Grand Theft Auto V"، و"Assassins Creed 2"، و"Witcher"، وذلك بسبب ارتكابها مخالفات غير محددة للقواعد واللوائح، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
يذكر أن لعبة "الحوت الأزرق" تستهدف الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ50 يوما، وفي التحدي النهائي يُطلب من اللاعب قتل نفسه.
يشار إلى أن الآثار المدمرة للعبة "الحوت الأزرق"، وصلت لأول مرة إلى السعودية، وتسببت اللعبة في وفاة طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وذلك في الأول من يوليو/ تموز.
كما انتحرت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، في إحدى قرى المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، بسبب لعبة "الحوت الأزرق".
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