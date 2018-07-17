السعودية تحظر العديد من ألعاب الفيديو الشهيرة على أراضيها

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن حظرها لقائمة طويلة من ألعاب الفيديو الشهيرة، بعد انتشار مزاعم حول قتل طفلين لأنفسهما، بعد أن تلقيا تشجيعا للقيام بهذا عبر لعبة على الإنترنت.

وقالت الهيئة السعودية العامة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أمس الاثنين 16 يوليو/ تموز، إنها حظرت 47 لعبة فيديو، منها "Grand Theft Auto V"، و"Assassins Creed 2"، و"Witcher"، وذلك بسبب ارتكابها مخالفات غير محددة للقواعد واللوائح، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وجاء حظر ألعاب الفيديو، بعد حادثة فتاة في الثالثة عشرة من عمرها، وصبي في الثانية عشرة من العمر، قيل إنهما قتلا نفسيهما، بعد أن لعبا لعبة "الحوت الأزرق" على وسائل التواصل الاجتماعي.

​يذكر أن لعبة "الحوت الأزرق" تستهدف الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ50 يوما، وفي التحدي النهائي يُطلب من اللاعب قتل نفسه.

​يشار إلى أن الآثار المدمرة للعبة "الحوت الأزرق"، وصلت لأول مرة إلى السعودية، وتسببت اللعبة في وفاة طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وذلك في الأول من يوليو/ تموز.

كما انتحرت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، في إحدى قرى المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، بسبب لعبة "الحوت الأزرق".