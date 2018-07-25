لقاء يجمع كلينتون وكولن باول ومادلين أولبرايت أكتوبر المقبل... ما السبب

وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أن اللقاء الثلاثي لوزراء الخارجية، سيكون في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ونشرت الشبكة الأمريكية صورة تجمع الوزراء الثلاثة، في كواليس تصوير الحلقاء، التي سيظهروا فيها كضيوف شرف في الموسم الخامس من العمل الدرامي السياسي المثير، الذي سيعرض في 7 أكتوبر المقبل.
يذكر أن مسلسل "السيدة الوزيرة" تقوم ببطولته تييا ليوني، وتيم دالي، ضمن دراما سياسية مثيرة تكشف كواليس ما يدور في السياسة الأمريكية والبيت الأبيض.
We've got some BIG guest stars in store for Season 5! Former Secretaries of State @HillaryClinton, @Madeleine, and Colin Powell will be appearing on the season premiere of #MadamSecretary on Sunday, October 7! pic.twitter.com/C4WrY2EcMk— Madam Secretary (@MadamSecretary) July 24, 2018
وعن مشاركة الوزراء الثلاثة، أوضحت الشبكة، أن وزيرة الخارجية إليزابيث ماكورد، بطلة المسلسل (تييا ليوني)، ستلجأ في وزراء الخارجية السابقين، لمناقشتهم وأخذ نصيحتهم حول أحد القضايا الحساسة التي سيتناولها المسلسل.
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