لقاء يجمع كلينتون وكولن باول ومادلين أولبرايت أكتوبر المقبل... ما السبب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عديدة عن لقاء مرتقب يجمع وزراء الخارجية الأمريكيين السابقين، هيلاري كلينتون، وكولن باول، ومادلين أولبرايت.

وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أن اللقاء الثلاثي لوزراء الخارجية، سيكون في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

© RIA Novosti . Alexei Nikolski كولن باول يقرر التصويت لصالح كلينتون

وسيكون لقاء كلينتون أولبرايت ، ضمن مشاركتهم في الموسم الخامس من مسلسل "السيدة الوزيرة" (MADAM SECRETARY).

ونشرت الشبكة الأمريكية صورة تجمع الوزراء الثلاثة، في كواليس تصوير الحلقاء، التي سيظهروا فيها كضيوف شرف في الموسم الخامس من العمل الدرامي السياسي المثير، الذي سيعرض في 7 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مسلسل "السيدة الوزيرة" تقوم ببطولته تييا ليوني، وتيم دالي، ضمن دراما سياسية مثيرة تكشف كواليس ما يدور في السياسة الأمريكية والبيت الأبيض.

We've got some BIG guest stars in store for Season 5! Former Secretaries of State @HillaryClinton, @Madeleine, and Colin Powell will be appearing on the season premiere of #MadamSecretary on Sunday, October 7! pic.twitter.com/C4WrY2EcMk — Madam Secretary (@MadamSecretary) July 24, 2018

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وعن مشاركة الوزراء الثلاثة، أوضحت الشبكة، أن وزيرة الخارجية إليزابيث ماكورد، بطلة المسلسل (تييا ليوني)، ستلجأ في وزراء الخارجية السابقين، لمناقشتهم وأخذ نصيحتهم حول أحد القضايا الحساسة التي سيتناولها المسلسل.