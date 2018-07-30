تامر حسني يطرح ألبومه الجديد بطريقة "غير مسبوقة" في عالم الغناء

ابتكر المطرب المصري، تامر حسني، طريقة "غير مسبوقة" في عالم الغناء، لطرح ألبومه الغنائي الجديد "عيش بشوقك".

وسيتم طرح الألبوم في الأسواق، على "ذاكرة متنقلة" (فلاش ميموري)، أو عن طريق الاسطوانات المدمجة، بحسب حسابه على "إنستغرام".

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Jul 29, 2018 at 1:45pm PDT

وسيتم طرح ألبوم "عيش بشوقك" لتامر حسني، في مطلع شهر أغسطس/آب المقبل، وسيكون متاحا للجمهور في جميع مراكز البيع المعتمدة، وسيتوفر في جميع الأشكال.