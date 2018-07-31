"عناق الغيوم"...غيوم بحالة رومانسية تزين سماء الصين...صور

تفاجأ سكان مدينة شاوشينغ التابعة لمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، يوم السبت الماضي، بمشهد رومانسي تزينت به سماء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المشهد الرومانسي لم يكن سوى بلوحة شكلتها غيوم تجمعت في السماء، بشكل شخصين يحتصنان بعضهما بعضا، في لحظة غروب الشمس.

المشهد تزين بلحظة الغروب التي عكست ضوءها على الغيوم لتظهر إحدى الغيوم بلون رمادي غامق والأخرى بلون أفتح.

Two clouds appear to kiss over the sky in romantic photo taken at dusk in China https://t.co/qAM8cLelRq pic.twitter.com/pJ5SFZTvxJ — Daily Mail Pics (@DailyMailPics) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

الصورة تم تداولها على مواقع التواصل الصينية بشكل كبير وواسع، بالإضافة للعديد من ردود الأفعال والتعليقات.