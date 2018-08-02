بعد طول انتظار... "واتسآب" تطلق ميزة المحادثة الجماعية عبر الفيديو

أعلن تطبيق "واتسآب" على الهواتف الذكية، عن تفعيل خاصيته الجديدة في المحادثة الجماعية مدعومة بالصوت والفيديو، على نظامي iOS و Android.

بحسب القائمين على التطبيق، فإن ميزة الاتصال الجماعي تدعم الاتصال بأربعة أشخاص في آن واحد، وبغض النظر عن أماكن تواجدهم، بحسب ما نقل موقع "theverge".

وتقول الشركة بأن الميزة الجديدة قد صممت للعمل في ظروف تكون فيها شبكة الإنترنت ضعيفة.

وتتميز المكالمات بأنها مشفرة من طرف إلى طرف، مثل الدردشات النصية.

ويستخدم تطبيق "واتسآب" حوالي 1.5 مليار شخص شهريا بشكل شبه دائم بحسب الشركة.

يذكر بأن الشركة أطلقت ولأول مرة دردشة الفيديو في عام 2016، والاتصال الصوتي عام 2014، ويقضي مستخدمو التطبيق حوالي ملياري دقيقة يوميا يتحدثون عبر الهاتف.