"خرائط غوغل" تشغل ميزة كشف الكاذبين

لم يعد في إمكانك الآن الكذب أو المراوغة أمام أصدقائك، بعد إطلاق "خرائط غوغل" لميزة جديدة.

وتتيح الميزة مشاركة الحالة الراهنة بعمر بطارية هاتفك الذكي، عند مشاركة موقعك مع أحد الأصدقاء، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

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ومع هذا التحديث الجديد في " خرائط غوغل "، وإدراجها لعمر البطارية، فأصبح من السهل الآن معرفة السبب الحقيقي، وراء عدم اتصال صديقك بك، أثناء انتظارك له، حيث لن يتمكن من الزعم بأنه حاول الاتصال بك أكثر من مرة، ولكن لم يتمكن بسبب ضعف عمر بطاريته.

كما أن الميزة الجديدة، ستكون بمثابة طمأنة للأهل والأصدقاء، بشأن وضعك الحالي، عندما يراقبون عمر بطارية هاتفك، ولن يقلقوا في حال نفذ شحنه أثناء طريقك إليهم.

وتتوافر الميزة الجديدة حاليا على هاتفي "أندرويد" و"آيفون"، عبر أحدث تحديث لـ "خرائط غوغل".