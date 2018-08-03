"خرائط غوغل" تشغل ميزة كشف الكاذبين

وتتيح الميزة مشاركة الحالة الراهنة بعمر بطارية هاتفك الذكي، عند مشاركة موقعك مع أحد الأصدقاء، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.
كما أن الميزة الجديدة، ستكون بمثابة طمأنة للأهل والأصدقاء، بشأن وضعك الحالي، عندما يراقبون عمر بطارية هاتفك، ولن يقلقوا في حال نفذ شحنه أثناء طريقك إليهم.
وتتوافر الميزة الجديدة حاليا على هاتفي "أندرويد" و"آيفون"، عبر أحدث تحديث لـ "خرائط غوغل".
Google Maps Starts Sharing Phone Battery Life When Users Share Their Location https://t.co/INmjlrkJvf pic.twitter.com/SzvGwOohPd— Zen World News (@world_zen) August 3, 2018
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