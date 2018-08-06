دراسة... قلة النوم تصيبك بأمراض مزمنة

كشفت دراسة طبية حديثة، أن قلة النوم لها تأثير سلبي كبير على الجسم، وقد تتسبب في تدمير جهاز المناعة، مما يعرض الجسم لأمراض مزمنة، ربما تقضي على حياة الفرد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلثي البالغين في الدول المتقدمة لا يحصلون على القدر الكافي من النوم (8 ساعات في اليوم)، ويحذر الخبراء من أن النوم بشكل روتيني أقل من ست أو سبع ساعات في اليوم قد يُدمر جهاز المناعة، ويضاعف خطر الإصابة بالسرطان.

© AP Photo / John Locher النوم في غرفة مضاءة يتسبب في إصابتك بهذا المرض

ويقول الدكتور ماثيو وولكر، وهو خبير بريطاني في النوم، إن النوم غير الكافي عامل أساسي في أنماط الحياة، يحدد فيما كنت ستصاب بمرض الزهايمر أم لا في المستقبل، وحتى الحرمان من النوم الكافي لبضع ليالي لمدة أسبوع، يمكن أن يتسبب باضطرابات في مستوى سكر الدم، مما يجعلك تصنف كمريض مؤهل للإصابة بداء السكري.

ويزيد النوم القصير حتى لليلة واحدة من احتمال أن تصبح الشرايين التاجية مسدودة وهشة، مما يضعك على الطريق نحو أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وفشل القلب الاحتقاني.

وأشار وولكر، إلى أن اضطراب النوم، يساهم في جميع الحالات النفسية الرئيسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتحار.

وربما تكون قد لاحظت أيضا زيادة الرغبة في تناول المزيد من الطعام عندما تكون متعبا، وهذه ليست مصادفة، حيث يزيد الحرمان من النوم من تركيز هرمون يجعلك تشعر بالجوع، في الوقت الذي يكبح فيه هرموناً آخرا يجعلك تشعر بالشبع.