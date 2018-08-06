نجم مصارعة حرة "مخيف" يفوز بمنصب سياسي في أمريكا

انتخب نجم المصارعة الشهير، واسمه الحقيقي، غلين جاكوبس، رئيسا لبلدية مدينة نوكس في ولاية تينيسي الأمريكية، بعدما تغلب بشكل ساحق على منافستة الديمقراطية، ليندا هاني، بـ 51 ألف و804 أصوات مقابل 26 ألف و224 صوتا، وفقا مجلة "سبورتس إلوستريتد" الأمريكية.

وقال جيكوبس عقب فوزه: "إن سبب فوزي هو أن لدي فريق كبير من حولي، وقد استثمر هؤلاء الناس كل وقتهم وطاقتهم كم أجل مساعدتي لأنهم آمنوا بي، وهذا أمر يدعو إلى التواضع، وأيضا، كان الناس على استعداد للتصويت لي وربط مستقبلهم بي، وهو أمر يتسم بالتواضع والمسؤولية الكبيرة من ناحيتي".

WWE and the wrestling world congratulate Mayor Kane on his squash, er, we mean landslide victory https://t.co/Z1PDLB0X8n pic.twitter.com/VNbqWpzVhJ — Cageside Seats (@cagesideseats) August 3, 2018

وأردف: "كنت مؤمنا دائما أنني أستطيع الفوز في الانتخابات، وكنت أعلم أنه بمجرد أن يلتقي الناس بي ويعرفوني، يمكنني أن أثبت نفسي وأنجح".

Glenn Jacobs — better known as WWE star Kane — has won the bout to become mayor of a county in Tennessee https://t.co/55NjssAQ0e pic.twitter.com/AURJ4JGdh2 — CBS News (@CBSNews) August 3, 2018

وأشاد غلين جاكوبس، بدعم رئيس شركة "WWE"، فينس ماكمان، له طوال الوقت، للترشح للمنصب، قائلا: "لقد كان فينس داعما بشدة طوال سعيي للمنصب، كما أنه هنأني بعد الفوز".

وأشار إلى أن ماكمان يرغب من جميع المصارعين العاملين لديه "أن يقوموا بعمل جيد، بغض النظر عن طبيعة العمل، لأنه ينعكس بشكل جيد على شركته".

وأكد جاكوبس أن فوزه السياسي، بمثابة إثبات بأن أي شخص يرغب في تكريس نفسه لتحسين أحوال المجتمع، يمكن أن يفوز بمنصب عام وحكومي.

WWE star Glenn Jacobs, aka Kane, has been elected mayor in Tennessee.



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وقال: "أعتقد أننا في أمريكا أمة من الناس الذين هم حكام ذاتيون، وأعتقد أن فكرة أن النخبة القليلة المختارة فقط هم من لديهم القدرة على اتخاذ القرارات هي فكرة غريبة بالنسبة لي، وأردت أن أثبت للجميع أن شخصا مثلي يستحق الفوز بمناصب سياسية مثله مثل الآخرين".

وعرف غلين جاكوبس (51 عاما) ببن عشاق مباريات المصارعة الحرة، بكاين "الوحش الأحمر الضخم"، وشقيق "أسطورة المصارعة" أندرتيكر، ويمتلك إطلالة مخيفة، تدب الرعب في قلوب خصومه والأطفال الصغار، وظل ملتحقا بشركة "WWE" منذ أن كان عمره 28 عاما.