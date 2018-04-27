بالفيديو... تعرف على الفائز في مباراة "أعظم رويال رامبل" في السعودية

وبعد منافسة أمام 50 مصارعا من شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، مرور براندي أورتون، وراي ميستيريو، استطاع سترومان الملقب بـ "الوحش بين الرجال"، أن يفوز باللقب، بعد نجاحه في أن يكون آخر مصارع متبقي بداخل الحلبة.
براون سترومان بطل #اعظم_رويال_رامبل#WWEGRR #MBCAction pic.twitter.com/dbpEvOpbhK— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
وتدور فكرة مباراة "رويال رامبل" حول صراع عدد كبير من المصارعين، من أجل طرد بعضهم البعض خارج الحلبة، على أن من يبقى في النهاية بالداخل هو الفائز.
وعقب فوزه، صعد إلى الحلبة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، ومعه رئيس شركة "WWE" فينس ماكمان، من أجل منح برون سترومان حزام بطولة مبارة "أعظم رويال رامبل".
من سيفوز بهذا الحزام؟#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/484V7B2AFt
المستشار تركي آل الشيخ يسلم براون سترومان لقب #اعظم_رويال_رامبل#WWEGRR #MBCAction pic.twitter.com/0Pvn6Wz8wB— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
وبذلك يكون أسدل الستار على حدث استثنائي، عاشته المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة 27 أبريل الجاري، وشارك فيه العديد من أهم نجوم "WWE"، مثل جون سينا، وتريبل إتش، وأندرتيكر، وبروك ليزنر، وسيث رولينز، وروسيف، وإيه جي ستايلز.
وانطلقت الألعاب النارية بداخل ملعب الجوهرة، في استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فور منح برون سترومان اللقب.
نهاية فعاليات #اعظم_رويال_رامبل.. والجوهرة تتألق#WWEGRR #MBCAction pic.twitter.com/vXxbjNfvRq— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
وافتتح "أعظم رويال رامبل" بمباراة بين جون سينا وتريبل إتش.
كما شهد الحدث، "نزال تابوت" بين "أسطورة المصارعة" أندرتيكر والمصارع البلغاري روسيف.
أيضا من أهم المباريات التي شهدها "أعظم رويال رامبل"، بروك ليزنر ضد رومان راينز في "مباراة قفص حديدي".
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