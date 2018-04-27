بالفيديو... تعرف على الفائز في مباراة "أعظم رويال رامبل" في السعودية

تمكن نجم المصارعة الأمريكي، برون سترومان، من دخول التاريخ، بعد أن أصبح أول مصارع يفوز في مباراة "أعظم رويال رامبل"، والتي شهدتها المملكة العربية السعودية، الجمعة 24 نيسان/أبريل الجاري.

وبعد منافسة أمام 50 مصارعا من شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، مرور براندي أورتون، وراي ميستيريو، استطاع سترومان الملقب بـ "الوحش بين الرجال"، أن يفوز باللقب، بعد نجاحه في أن يكون آخر مصارع متبقي بداخل الحلبة.

وتدور فكرة مباراة "رويال رامبل" حول صراع عدد كبير من المصارعين، من أجل طرد بعضهم البعض خارج الحلبة، على أن من يبقى في النهاية بالداخل هو الفائز.

A post shared by WWE (@wwe) on Apr 27, 2018 at 2:15pm PDT

وعقب فوزه، صعد إلى الحلبة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، ومعه رئيس شركة "WWE" فينس ماكمان، من أجل منح برون سترومان حزام بطولة مبارة "أعظم رويال رامبل".

وبذلك يكون أسدل الستار على حدث استثنائي، عاشته المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة 27 أبريل الجاري، وشارك فيه العديد من أهم نجوم "WWE"، مثل جون سينا، وتريبل إتش، وأندرتيكر، وبروك ليزنر، وسيث رولينز، وروسيف، وإيه جي ستايلز.

وانطلقت الألعاب النارية بداخل ملعب الجوهرة، في استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فور منح برون سترومان اللقب.

​وافتتح "أعظم رويال رامبل" بمباراة بين جون سينا وتريبل إتش.

كما شهد الحدث، "نزال تابوت" بين "أسطورة المصارعة" أندرتيكر والمصارع البلغاري روسيف.

أيضا من أهم المباريات التي شهدها "أعظم رويال رامبل"، بروك ليزنر ضد رومان راينز في "مباراة قفص حديدي".