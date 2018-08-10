مفاجأة... سامسونغ "غلاكسي نوت 9" يقدم تحذيرا "فريدا" لمستخدميه

ويحمل الهاتف خاصية جديدة لتنبيه مستخدميه، ما إذا كانت الصور التي التقطوها بواسطة الكاميرا جيدة أم لا، سواء كانت باهتة، أو أن الأشخاص الذين في الصورة يرمشون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

© AP Photo / Richard Drew بالفيديو والصور... سامسونغ تكشف رسميا عن "غالاكسي نوت 9"

وتعمل خاصية "اكتشاف عيوب الصور" في الحالات التالية: الصور تظهر خارج التركيز، اكتشاف لطخة على عدسة الكاميرا، الإضاءة سيئة، عيون من في الصور مغلقة.

وتعد الخاصية الجديدة، واحدة من بين العديد من القدرات المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي يوفرها هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9"، والتي لا تعتمد على خوادم الكمبيوتر عن بعد.

#Samsung’s New Galaxy Note 9 Points Out Flaws In Your Photos: #Samsung today announced the new Galaxy Note 9 smartphone. Among its new features is Samsung’s “most intelligent camera yet” and a new Flaw Detection feature that will point out when your… https://t.co/GdG7pH2yGf pic.twitter.com/2XinbfLWFt — BN1P | Rory (@rorybn1p) August 9, 2018

ويقول المحللون إن هذه الخاصية من شأنها أن تساعد "سامسونغ" في تعزيز منافستها أمام هواتف "هواوي" الصينية.

وكشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy Note 9، أمس الخميس، والذي طال انتظاره من قبل عشاق سلسلة Note حول العالم.