كاظم الساهر يعترف بارتكابه أخطاء في حفله الأول في السعودية

اعترف المطرب العراقي، كاظم الساهر، بارتكابه أخطاء لغوية، أثناء أدائه لأغنية خلال حفله الأخير في مدينة الطائف السعودية.

وبرر الساهر أخطاؤه، بسبب استعجاله، وقراره أن يقابل الجمهور السعودي لأول مرة بأغنية جديدة هي "دلوعتي"، والتي أشار إلى أنه قدمها على المسرح في اليوم نفسه الذي أنجزها فيه، وفقا لتصريحاته لفضائية "العربية" الإخبارية.

وفي أغنية "دلوعتي"، من كلمات الشاعر كريم العراقي، قال الساهر: كم صعبٌ عليَّ عدَّهم" ونصب (عدّهم) وحركة الدال الصحيحة الضمّ.

واضطرت القافية الشاعر إلى أن يقول: لا لن نضيع في الخصام ثوانِ، والأصل أن تكون (ثوانيَ).

كما وقع كاظم الساهر في خطأ آخر له علاقة بالوزن، ويبدو أن هذه مشكلة الشاعر وليست مشكلة المغني، فقال: "إن الرجال طيبون سادتي"، وهذا ما لا يقبله بحر الكامل المبنية عليه القصيدة، فهل فاته أن يقول: "إن الرجال لطيّبون وإنهم.. لا يجرحون مشاعر النسوانِ".

يذكر أن كاظم الساهر غير بعض كلمات قصائد نزار قباني التي غناها، لكن بإشراف الشاعر، الذي يقول مختصون إنه قليلا ما يقع في خطأ، وأشار إلى ذلك كاظم وتشهد على ذلك فيديوهات تجمع الفنانين: الشاعر والمغني، ويجدها متصفح "يوتيوب" بسهولة.