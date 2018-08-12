مدير فضائية "العربية" يرد على ناصر القصبي

رد المدير العام لقناة "العربية" السعودية الإخبارية، على انتقاد الممثل السعودي، ناصر القصبي، لاسم فيلم وثائقي جديد عن الممثل الكويتي الراحل، عبد الحسين عبد الرضا.

وغرد الإعلامي، تركي الدخيل، عبر حسابه على "تويتر": "وجهة نظر النجم الكبير أبو راكان القدير، ونعتقد أن العنوان مناسب، وهو لا يقلل من الراحل، فلقبه الأشهر "حسينوه"، وبه أحب لبساطته، ولذلك سعي الفيلم لتقديم صورة الفنان البسيط. فجاء الاسم ليشير إلى أن هذا هو فنانكم الذي أحببتموه. حسينوه حبيبكم ومسعدكم.".

#هذا_حسينوه في #العربية نحترم وجهة نظر النجم الكبير أبو راكان القدير، ونعتقد أن العنوان مناسب، وهو لا يقلل من الراحل، فلقبه الأشهر "حسينوه"، وبه أحب لبساطته، ولذلك سعي الفيلم لتقديم صورة الفنان البسيط.

فجاء الاسم ليشير إلى ان هذا هو فنانكم الذي احببتموه. حسينوه حبيبكم ومسعدكم. — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) August 12, 2018

​وكان ناصر القصبي انتقد عنوان الفيلم الوثائقي "هذا حسينوه"، الذي تنتجه قناة "العربية"، عن الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وقال إنه لا يليق بمكانته الفنية.

وتوفي عبد الحسين عبد الرضا، في 12 أغسطس/ آب 2017، في أحد مستشفيات لندن عن عمر ناهز الـ 78 عاما.

© AP Photo / Ali Al-Ghuneim رئيس البرلمان الكويتي ينعي الفنان عبد الحسين عبد الرضا

وكان الفنان الراحل نقل إلى المستشفى، قبل أيام قليلة من وفاته إثر تعرضه لأزمة صحية، أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

وولد عبد الرضا في 15 يوليو/تموز 1939، وهو أحد مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج، وحفل مشواره الفني بعشرات المسرحيات والمسلسلات التي قدمها على مدى أكثر من 5 عقود.

وأسس عبد الرضا فرقة المسرح العربي في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وفرقة المسرح الوطني في السبعينيات، وتعددت مواهبه فشملت التلحين والغناء، كما خاض مجال الإنتاج الفني.

وألف عددا من الأعمال الفنية، على غرار مسلسلي "درب الزلق" و"الأقدار"، ومسرحيات "باي باي لندن" و"سيف العرب" و"فرسان المناخ" و"عزوبي السالمية".