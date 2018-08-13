في اليوم العالمي للأعسر... مشاهير فن وسياسة لا تعلم أنهم يستخدمون يدهم اليسرى

يحتفل العالم، اليوم الاثنين، بالعيد العالمي للأعسر، المخصص لكل من يستخدم يده اليسرى.

تم إطلاق اليوم العالمي للأعسر لأول مرة في عام 1976، من قبل دين آر كامبل، وهو جندي أمريكي سابق، وأصبح يتم الاحتفال به في 13 أغسطس/ آب من كل عام.

© AFP 2018 / Julie Jacobson في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث... تعرف على أسباب انتشاره في مصر والسودان

ودشن كامبل، منظمة اليسار الدولية، بهدف زيادة الوعي بشأن الشعور بالاختلاف في المعيشة، في عالم مليء بمن يستخدمون يدهم اليمنى.

وعلى الرغم من أن الناس الذين يستخدمون يدهم اليسرى، يصنفون حاليا بأنهم من ذوي الذكاء العالي، فإن تعريف كلمة "اليسار" في اللغة الإنجليزية القديمة تعني: "عاطلة" أو "ضعيفة" أو "غير مجدية".

وحرص دين آر كامبل من خلال مؤسسته على تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للأطفال اليساريين.

ويعتقد أن الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض انفصام الشخصية، بسبب إبداعهم وخيالهم المعزز.

وهناك العديد من مشاهير السياسة والفن، الذين يستخدمون يدهم اليسرى، مثل نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

ومن النجوم العالميين، فهناك الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، والمطرب الكندي جاستن بيبر، والمطربة الأمريكية ليدي غاغا، والممثل الأمريكي، براد بيت، والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، والممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس، والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، والممثل الأسترالي هيو جاكمان، والممثل الأمريكي، توم كروز، والمطربة سيلين ديون.

Happy International Left-handers Day!! President Obama, Julia Roberts, Paul McCartney and Duke of Cambridge are all lefties!! pic.twitter.com/96JZLXUtNS — Birmingham Updates (@BhamUpdates) August 13, 2018

أيضا من المشاهير العالميين الذين يستخدمون يدهم اليسرى، الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري، والممثل الأمريكي بن ستيلر، والممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، والممثل الأمريكي جيم كاري، والممثل الأمريكي مورغان فريمان.