بعد زيادة الشكاوى... "يوتيوب" يحذف إعلان فيلم رعب

قرر موقع "يوتيوب" حذف إعلان فيلم "The Nun" أو "الراهبة"، من منصته، بعدما تلقى العديد من الشكاوى التي تؤكد أنه يحتوي على لقطة لا تتوافق مع سياسة الموقع الشهير.

وبحسب موقع "إندي واير"، فإن الإعلان لا تتجاوز مدته 10 ثوان، ويبدأ بصورة لمؤشر ضبط الصوت يعلو وينخفض ثم يكتم تماما، وفجأة تظهر الراهبة المخيفة تصرخ في وجه المشاهد.

وقام بعض مستخدمي موقع "تويتر" بكتابة تغريدات تحذيرية لتجنب مشاهدة الفيديو المخيف.

Appreciate you bringing this to our attention! This ad violates our shocking content policy and it's no longer running as an ad. More info here: https://t.co/dOUocjUevh — Team YouTube (@TeamYouTube) August 14, 2018

ويعتبر فيلم "The Nun"، مستوحى من إحدى شخصيات أفلام الرعب الشهيرة "The Conjuring"، الذي تدور أحداثه، حول كاهن يتم إرساله إلى رومانيا للتحقيق في انتحار راهبة داخل دير في عام 1952.