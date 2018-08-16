صوت الآذان... مادونا تفاجئ المغاربة بتصرف غريب (صور)

كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة، التي جهزتها "ملكة البوب"، المطربة الشهيرة مادونا، لكافة المغاربة.

تداولت تقارير عديدة أن مادونا، ستحتفل يوم الخميس 16 أغسطس/ آب بعيد ميلادها الستين في مكان استثنائي، سواء في منزلها في البرتغال، بحسب صحيفة "بلفاست تيليغراف" أو مع ابنها بالتبني ديفيد، الذي يرغب في الاحتراف بإحدى الأكاديميات الخاصة بحسب "الإندبندنت"، لكنها خالفت كل تلك التوقعات.

© Sputnik . Vitaliy Belousov بمناسبة عيد ميلادها الـ 60... مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال في مالاوي (فيديو)

ونشرت مادونا صورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه خطأ كافة التقارير، حيث ظهرت مرتدية الزي المغربي الأمازيغي التقليدي، معلنة وجودها على الأراضي المغربية.

وظهرت مادونا مرتدية الزي الأمازيغي المغربي التقليدي، واضعة الطربوش الفاسي، ومجوهرات فضية من التراث المغربي الأمازيغي.

كما نشرت مادونا مقطع فيديو مصورا لها، وهي تسير في أحد أسواق مراكش الشعبية الخاصة بصناعة الحلويات، وكتبت عليه: "النحل يطير إلى العسل".​

كما نشرت مقطع فيديو آخرا لها، وهي تسير في شوارع مراكش القديمة، وتستمع لصوت الآذان في أحد المساجد الأثرية العتيقة.