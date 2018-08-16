صوت الآذان... مادونا تفاجئ المغاربة بتصرف غريب (صور)

تداولت تقارير عديدة أن مادونا، ستحتفل يوم الخميس 16 أغسطس/ آب بعيد ميلادها الستين في مكان استثنائي، سواء في منزلها في البرتغال، بحسب صحيفة "بلفاست تيليغراف" أو مع ابنها بالتبني ديفيد، الذي يرغب في الاحتراف بإحدى الأكاديميات الخاصة بحسب "الإندبندنت"، لكنها خالفت كل تلك التوقعات.
وظهرت مادونا مرتدية الزي الأمازيغي المغربي التقليدي، واضعة الطربوش الفاسي، ومجوهرات فضية من التراث المغربي الأمازيغي.
كما نشرت مادونا مقطع فيديو مصورا لها، وهي تسير في أحد أسواق مراكش الشعبية الخاصة بصناعة الحلويات، وكتبت عليه: "النحل يطير إلى العسل".
كما نشرت مقطع فيديو آخرا لها، وهي تسير في شوارع مراكش القديمة، وتستمع لصوت الآذان في أحد المساجد الأثرية العتيقة.
Bee’s fly to the Honey in. the Souk!! 🐝🐝🐝🍰🍭 #birthday #magic #Marakesh pic.twitter.com/v4rqe1reZq— Madonna (@Madonna) August 15, 2018
Almost Birthday Selfie- 🎂🎉💕🌈🍾💃🏾. Celebrating Berber. Culture! 🇲🇦♥️ #birthday #nomad #magic #Marakesh pic.twitter.com/9xiTVMPQuY
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