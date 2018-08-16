تسجيل
16:52 16 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    المغنية الأمريكية مادونا خلال حفل غنائي في أمستردام، عام 2012

    صوت الآذان... مادونا تفاجئ المغاربة بتصرف غريب (صور)

    © AFP 2018 / Ferdy Damman
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة، التي جهزتها "ملكة البوب"، المطربة الشهيرة مادونا، لكافة المغاربة.

    تداولت تقارير عديدة أن مادونا، ستحتفل يوم الخميس 16 أغسطس/ آب بعيد ميلادها الستين في مكان استثنائي، سواء في منزلها في البرتغال، بحسب صحيفة "بلفاست تيليغراف" أو مع ابنها بالتبني ديفيد، الذي يرغب في الاحتراف بإحدى الأكاديميات الخاصة بحسب "الإندبندنت"، لكنها خالفت كل تلك التوقعات.

    مادونا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    بمناسبة عيد ميلادها الـ 60... مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال في مالاوي (فيديو)
    ونشرت مادونا صورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه خطأ كافة التقارير، حيث ظهرت مرتدية الزي المغربي الأمازيغي التقليدي، معلنة وجودها على الأراضي المغربية.

    وظهرت مادونا مرتدية الزي الأمازيغي المغربي التقليدي، واضعة الطربوش الفاسي، ومجوهرات فضية من التراث المغربي الأمازيغي.

    كما نشرت مادونا مقطع فيديو مصورا لها، وهي تسير في أحد أسواق مراكش الشعبية الخاصة بصناعة الحلويات، وكتبت عليه: "النحل يطير إلى العسل".​

    كما نشرت مقطع فيديو آخرا لها، وهي تسير في شوارع مراكش القديمة، وتستمع لصوت الآذان في أحد المساجد الأثرية العتيقة.

    انظر أيضا:

    بمناسبة عيد ميلادها الـ 60... مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال في مالاوي (فيديو)
    مادونا: ابني سيكون رئيس الدولة المستقبلي
    ابنة مايكل جاكسون تجسد شخصية ملكة البوب مادونا في فيلم
    من هما طفلا مادونا الجديدين
    بعد تصريحها عن ترامب...مادونا ممنوعة من راديو تكساس
    مادونا: "تفجير البيت الأبيض" مجرد صيغة مجازية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مادونا, أخبار منوعات, عيد ميلاد, مادونا, مراكش, المغرب, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    كييف تخطط لتسميم أهالي دونباس بمخلفات مشعة
    كييف تخطط لتسميم دونباس بمخلفات مواد مشعة
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك