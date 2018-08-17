بيع عملة ذهبية تحمل صورة أول رئيس لأمريكا بـ1.7 مليون دولار

أعلنت دار مزادات أمريكية أن عملة ذهبية تعود للقرن الثامن عشر، وتحمل صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، بيعت مقابل 1.7 مليون دولار في مزاد وسيخصص صافي الإيرادات لأغراض خيرية.

وأفادت دار "هيرتدج أوكشنز" بأن العملة الصادرة عام 1792، والتي تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن، لم يجر تداولها قط. ويعتقد أنها قدمت كهدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات بعد الثورة الأمريكية، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Niklas Halle'n أول عملة ورقية في تاريخ السعودية (صورة)

وصرح جيم هالبيرن، المؤسس المشارك لدار "هيرتدج أوكشنز، أن "باحثو العملات يعتقدون أن عملة الرئيس واشنطن، التي تحمل وجهه على الجانب الأمامي وصورة نسر على الجانب الخلفي، قدمت له في إطار حملة ترويج تهدف للفوز بعقد سك العملة الأمريكية واحتفظ بها واشنطن كتذكار شخصي".

يذكر أن دار سك العملات الأمريكية تأسست عام 1792، وأصدرت بعد ذلك بعام أول عملات للتداول من النحاس والفضة وحملت صورتي تمثال الحرية من ناحية ونسرا أصلع من الناحية الأخرى.

وتعتبر عملة جورج واشنطن الذهبية واحد من مجموعة مقتنيات يملكها الراحل إريك بي، نيومان الذي اقتناها في عام 1942، والذي توفي في عام 2017 عن عمر 106 أعوام بعدما جمع واحدة من أهم مجموعات العملة في الولايات المتحدة.