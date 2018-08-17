بيع عملة ذهبية تحمل صورة أول رئيس لأمريكا بـ1.7 مليون دولار

وأفادت دار "هيرتدج أوكشنز" بأن العملة الصادرة عام 1792، والتي تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن، لم يجر تداولها قط. ويعتقد أنها قدمت كهدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات بعد الثورة الأمريكية، وفقا لوكالة "رويترز".
يذكر أن دار سك العملات الأمريكية تأسست عام 1792، وأصدرت بعد ذلك بعام أول عملات للتداول من النحاس والفضة وحملت صورتي تمثال الحرية من ناحية ونسرا أصلع من الناحية الأخرى.
وتعتبر عملة جورج واشنطن الذهبية واحد من مجموعة مقتنيات يملكها الراحل إريك بي، نيومان الذي اقتناها في عام 1942، والذي توفي في عام 2017 عن عمر 106 أعوام بعدما جمع واحدة من أهم مجموعات العملة في الولايات المتحدة.
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