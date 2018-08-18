المذيعة السعودية صاحبة أزمة "الملابس المثيرة للجدل" تعلن استقالتها وتتوعد هؤلاء

أعلنت المذيعة السعودية، شيرين الرفاعي، التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، استقالتها من عملها في فضائية "الآن"، المذاعة من إمارة دبي الخليجية.

وأشارت الرفاعي إلى أنها ستنتقل للعمل في وجهة جديدة، لم تكشف عن اسمها.

وكانت شيرين الرفاعي، أثارت جدلا في شهر يونيو/ حزيران، بفيديو لها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من تقرير تلفزيوني عن قيادة المرأة السعودية، وهي مرتدية لملابس غير لائقة، بحسب رأي مهاجميها ومنتقديها.

وتفاعلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام في السعودية مع غضب النشطاء، وقررت إحالتها للتحقيق، ولفتت هيئة الإعلام إلى أنها خالفت الأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة بظهورها بهذه الملابس، وأنها ستحاسب على ذلك

وشددت الرفاعي، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، أن الخطأ غير المقصود وارد في أي عمل إعلامي، لافتة إلى أنها تحملت مسؤولية ما حدث أمام جهات الاختصاص وامتثلت لقراراتها، وقلبها مفتوح لأي نقد موضوعي أو نصيحة.

مساء الإيجابيه.. والسعادة للجميع 🙏 A post shared by الاعلامية شيرين الرفاعي (@shireen_alrifaie) on Aug 18, 2018 at 4:33am PDT

كما توعدت بمقاضاة كل من طعن بعرضها، أو في وطنيتها أو في دينها.

© Photo / Twitter/ AlrifaieShireen تغريدات المذيعة السعودية شيرين الرفاعي

وجاءت تغريدات شيرين الرفاعي السابقة، قبل أن تخصص حسابها على "تويتر"، وتوافق بشكل شخصي على كل من يرغب في تتبعها على موقع التغريدات الشهير.

وتصدر اسم شيرين الرفاعي قائمة أكثر الموضوعات تداولا على "تويتر" السعودية، بعد استقالتها، وهو ما جعلها تعلق على ذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "كالعادة ترند حتى بالاستقالة.. طيب لو تزوجت".