المذيعة السعودية صاحبة أزمة "الملابس المثيرة للجدل" تعلن استقالتها وتتوعد هؤلاء

سعدت بكل من عرفتهم في قناة الآن من اخوة وأخوات.. لكني قررت ولظروف خاصة الرحيل.. الى وجهة جديدة..

A post shared by الاعلامية شيرين الرفاعي (@shireen_alrifaie) on Aug 17, 2018 at 5:05am PDT