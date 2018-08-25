شاهد ماذا فعلت ممرضة بمسلح "متوحش" داخل مستشفى (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه في المملكة المتحدة، شجاعة ممرضة بريطانية حيث استطاعت أن تنقذ المرضى داخل المستشفى من رجل مسلح "مجنون" حاول مهاجمتهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام رجل مسلح بطعن أحد المارة قبل أن يهجم على المرضى داخل مستشفى ليستر الملكي في بريطانيا.



© Sputnik . Kyril Kallinikov بريطانيا تدعو شركات الأدوية لزيادة مخزوناتها

ورصدت كاميرات المراقبة رجلا يحمل ساطورا أقدم على طعن أحد المارة بشكل عشوائي، ثم اقتحم مستشفى وخلق حالة من الهلع في صفوف الأطباء والمرضى الذين فروا جميعا.

ولم يصب المسلح المتوحش أي مريض، لكنه خرّب عددا من ممتلكات مستشفى ليستر، وهاجم مرضى كانوا على مقاعد متحركة وروّع كل من كان داخل قاعة الانتظار.

ووقفت إحدى الممرضات بشكل بطولي في وجه المهاجم، وقامت في البداية بإخراج كل المرضى من القاعة من أجل سلامتهم، ثم واجهت المسلح لكسب بعض الوقت قبل أن تلوذ بالفرار.

وحظيت الممرضة بإشادات بعد موقفها البطولي، وقدم مدير المشفى الشكر لها على "الشجاعة الاستثنائية"

وقالت شرطة نوتنغهام شير، اعتقلت المهاجم المسمى "أكا" والبالغ من العمر 22 عاما.



واعترف أكا بحيازة سلاح أبيض وطعن شاب يبلغ من العمر 25 عاما على مستوى الظهر، وقضت محكمة ليستر كروان، الجمعة، بسجنه 5 أعوام.

وقال المحقق كريس سيموندز "كانت تجربة مرعبة لكل الأشخاص الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث".